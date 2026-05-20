UEFA uvodi velike promjene u reprezentativni nogomet: Evo što sada čeka vatrene u kvalifikacijama

Krovna nogometna organizacija UEFA najavila je velike promjene u europskom reprezentativnom nogometu koje će početi sa sezonom 2028./29. - nakon sljedećeg Europskog prvenstva. Revolucija se odnosi na kvalifikacije za Europska prvenstva, Svjetska prvenstva i Ligu nacija.

Promjene su slične onima koje je prije dvije sezone uvela Liga prvaka kada je prešla na ligaški sistem umjesto sistema natjecanja po skupinama. Umjesto dosadašnjeg sistema po kojem sve reprezentacije igraju međusobno dvaput, jedna reprezentacija sada će protiv većine protivnika igrati samo jednom bilo u gostima ili kod kuće.

Liga nacija prestrojit će se sa sistema s četiri na lige na sistem s tri - Ligu A, Ligu B i Ligu C. Svaka liga mat će 18 sudionika raspoređenih u tri skupine sa šest momčadi. Kako u natjecanju sudjeluje 55 reprezentacija, najslabija Liga C imat će jednog sudionika više koji će biti delegiran u jednu od skupina pa će i natjecanje započeti ranije. Reprezentacije u ligama A i B igrat će šest utakmica protiv pet suparnika. Protiv reprezentacije iz istog jakosnog šešira igrat će dva puta (kod kuće i u gostima) dok će protiv ostalih igrati samo jednom.

Sličan sistem uvest će se i u kvalifikacije za velika natjecanja. Reprezentacije će biti podijeljenje u dvije lige. Ligu 1 činit će 36 reprezentacija iz Liga A i B Lige nacija, a Ligu 2 19 reprezentacija iz Lige C.

Liga 1 sastojat će se od tri skupine od po 12 reprezentacija koje će biti ždrijebane iz tri jakosna pota. Svaka reprezentacija odigrat će po šest utakmica protiv šest različitih protivnika, po dva iz svakog šešira. Liga 2 bit će formirana u tri skupine - dvije s po šest momčadi i jedne od sedam.

Najbolje plasirane reprezentacije iz svake od tri skupine Lige 1 izborit će plasman na veliko natjecanje. Nakon toga uslijedit će doigravanje u kojem će svoju priliku za plasman imati i najbolje reprezentacije iz Lige 2.