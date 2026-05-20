Legendarni napadač kritizirao potez Engleza: 'Sudi vam se za ubojstvo, a ukrali ste čokoladicu'

Vjerojatno najveći igrač u povijesti Southamptona Matt Le Tissier oštro je kritizirao odluku da se njegov bivši klub izbaci iz finala doigravanja za ulazak u Premier ligu. Podsjetimo, 'Sveci' su priznali kako su špijunirali trening svojih suparnika u polufinalu Middlesbrougha. Engleski nogometni savez zato je upravo Middlesbrough poslao u finale našutrb Southamptona kojem će na početku sljedeće sezone biti oduzeta i četiri boda.

- Osobno pokušavam ostati neutralan, ali imam osjećaj da je kazna ipak malo nerazmjerna. Imate osjećaj kao da vam se sudi za ubojstvo, a sve što ste napravili jest ukrali Mars čokoladicu iz trgovine na uglu. Tako se ja osjećam - rekao je za The Sun veliki Englez, u domovini poznat po teorijama zavjere.

- Da, bilo je nepravilnosti, postoji pravilo i klub je potpuno prihvatio da će uslijediti kazna. Ali mnoge je iznenadilo to što kazna djeluje nerazmjerno u odnosu na stvarni prekršaj - dodao je pa zaključio:

- Ljudi u nogometu često koriste riječ varanje. I da, upravo je to bilo. Ali za mene je simuliranje penala također varanje. Kad vas protivnički igrač nije ni dotaknuo, a vi padnete u kaznenom prostoru, to je očito varanje. A to će imati puno veći utjecaj na utakmicu nego znati gdje će protivnik izvoditi prekide. Zapravo bih rekao da je simuliranje penala radi utjecaja na ishod utakmice vjerojatno ozbiljniji prekršaj jer materijalno utječe na rezultat utakmice - zaključio je.

Le Tissier je za Southampton igrao od 1986. do 2002. Odigrao je 520 utakmica te je zabio 195 golova i namjestio njih 59. Za reprezentaciju Engleske upisao je samo osam nastupa.