Argentinci bez strukture i forme, ali bit će Nigeriji teško ako se Messi probudi

Nitko osim Hrvatske u skupini D nema sigurno mjesto u novoj fazi natjecanja na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji.

Argentini je možda čak i najteže s obzirom na to da je razočarala ne samo sebe nego i cijeli svijet. Nakon neodlučenog s Islandom i poraza od Hrvatske, gauče malo tko još vidi kao jedne od favorita, a ne plaše ih se više ni Nigerijci, koji su u posljednjoj utakmici pobijedili Island s 2:0.

[video: 25538 / ]

– Znamo da je cilj Argentine da ide dalje, ali mi ne igramo tako da razmišljamo o suparnicima, već im pokušavamo nametnuti svoju igru, a to je da igramo čvrsto u obrani te čvrsto držimo loptu i sredinu terena i kreiramo napade iz kojih pokušavamo postići pogodak. Imamo igrače poput Mikela, Eteba i Mosesa koji dobro znaju koristiti i prostor i vrijeme. No, ako se Messi “probudi”, imat ćemo problema. Nema sumnje da je najbolji nogometaš na svijetu, ali radili smo na tome da mu ne damo prostora da igra – rekao je nigerijski branič William Troost-Ekong.

Nigeriji neće biti lako jer Argentina također lovi zadnji vlak za nastavak natjecanja. Vidjeli smo da Messi ne može sam, djeluje iscrpljeno i umorno od sustava igre u reprezentaciji koji Argentini nije donio ništa dobroga. Trener Sampaoli napravit će neke promjene, posebice na mjestu vratara gdje će umjesto Willyja Caballera koji se nije iskazao biti Franco Armani. Higuain će vjerojatno igrati od prve minute, a bit će uz njega i Di Maria i Perez. Agüero će biti na klupi...

>> Pogledajte Večernji pressing s Darijem Šimićem

[video: 25508 / ]

Argentinski mediji pišu da će svjetski doprvak igrati na sve ili ništa.

– Istina je da smo izgubili strukturu i formu, ali mi smo doprvaci svijeta i u jednom trenutku to moramo i dokazati. Do zadnjega ću vjerovati u svoje suigrače jer oni su me vodili do finala i prije – rekao je Javier Mascherano.

Bit će to utakmica u kojoj ćemo vidjeti hoće li Argentina i dalje izgubljeno lutati travnjakom ili se napokon probuditi.

>> Pozivamo vas da nam pošaljite svoje navijačke fotografije i videosnimke na javi@vecernji.net i pokažete kako bodrite vatrene