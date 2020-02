Argentinac stiže među vatrene? Izbornik potvrdio da ga prati, uskoro će dobiti putovnicu!

Igor Bišćan, izbornik hrvatske U-21 reprezentacije, otkrio je da prati Matea Bajamicha, Argentinca hrvatskih korijena.

Bajamich je napadač, ima 20 godina i igra za argentinskog drugoligaša Instituto iz Cordobe. U tom je klubu karijeru počeo i Paulo Dybala koji je danas zvijezda Juventusa, a ranije su nastupali Mario Kempes i Osvaldo Ardiles.

- Konkretno u mojem godištu sad smo našli jednog u Argentini kojeg pratimo, koji je vrlo zanimljiv - počeo je Bišićan u razgovoru za Gol pa nastavio:

- Dečko se preziva Bajamić. Dosta je zanimljiv, pratit ćemo ga i dalje. Igra u klubu iz Druge argentinske lige. Igra na mjestu napadača ili krilnog napadača. Jako je ofenzivno orijentiran. Pratimo ga i možda ga u jednom trenutku pozovemo.

Bajamich je hrvatskih korijena, a argentinski mediji ranije su pisali da bi trebao dobiti hrvatsku putovnicu kako bi mu bilo lakše igrati u Europi. Navodno je imao i ponudu jednog hrvatskog kluba, no to je odbio jer nije bila dovoljno visoka.

Bišćan je progovorio i o odnosu s Davorom Šukerom koji je navodno bio protiv Igorova imenovanja za izbornika.

- Dobro, to su neke stvari iz prošlosti. Već sam rekao neke stvari u vezi s tim i to ću sada ponoviti. Naravno da ima raznoraznih situacija. Čak i nije bitno koliko se mi na osobnom nivou cijenimo, što mislimo jedan o drugom, prvenstveno što on misli o meni, jer ipak je on predsjednik Saveza u kojem ja radim, nego je bitno da mi na profesionalnom nivou dobro funkcioniramo. To ne znači da na privatnoj razini postoje bilo kakvi problemi. Sve govori da će to biti super.