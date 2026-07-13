Policija otvorila istragu o smrti nogometaša (25) koji je nedavno nastupao na svjetskom prvenstvu

Policija u južnoafričkom Cape Townu otvorila je istragu o smrti nogometaša Jaydena Adamsa (25), čije je tijelo pronađeno nedugo nakon povratka sa Svjetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

Vezni igrač južnoafričke reprezentacije je pronađen mrtav u svojoj kući u naselju Schotsche Kloof u Cape Townu. Južnoafrički nogometni savez potvrdio je Adamsovu smrt u subotu, no uzrok smrti nije otkriven.

"Policija Cape Towna pokrenula je istragu nakon što je u subotu otkriveno tijelo 25-godišnjeg muškarca. Okolnosti ovog incidenta su pod istragom," objavila je policija.

Adamsov otac, Juanito Adams, rekao je televizijskoj postaji eNCA da obitelj čeka rezultate obdukcije i da još nije napravila nikakve planove za sprovod.

"Kao što svi znate, bila je to prerana smrt. Obitelj se bori s tim. Neće biti lako nastaviti. Ljudi kažu da će postati lakše, ali neće. Jednostavno naučiš živjeti s tim," kazao je otac.

Adams je igrao u sve tri utakmice grupne faze Južne Afrike, protiv Meksika (0-2), Češke (1-1) i Južne Afrike (1-0), ali nije nastupio u susretu 16-ine finala protiv Kanade koja je slavila sa 1-0.

Minuta šutnje održana je za Adamsa prije četvrtfinalne utakmice između Engleske i Norveške u subotu.

Ukupno je za reprezentaciju upisao 13 nastupa i postigao dva gola. Bio je član Mamelodi Sundownsa.