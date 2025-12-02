Apotekari izbacili Kovača i društvo iz kupa

Nogometaši Bayera iz Leverkusena plasirali su se u četvrtfinale Njemačkog kupa 1-0 pobjedom na gostovanju protiv Borussije iz Dortmunda koju vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač u osmini finala.
Gol za prolaz zabio je Maza u 34. minuti.'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'
Bayer je ovime uzvratio Borussiji za domaći 1-2 poraz u prvenstvu prije tri dana.
U utorak su plasman u četvrtfinale izborili još i Hertha 6-1 domaćom pobjedom protiv Kaiserslauterna, Sankt Pauli koji je sa 2-1 kao gost nadigrao Borussiju Moenchengladbach te RB Leipzig 3-1 domaćim uspjehom protiv Magdeburga.
U srijedu će igrati Bochum - Stuttgart, Freiburg - Darmstadt 98, Hamburger SV - Holstein Kiel i Union Berlin - Bayern.
U OPUŠTENOM IZDANJU
Nema šanse da biste ga prepoznali! Evo kako danas izgleda slavni glumac iz serije NCIS, potpuno se promijenio
ENGLESKA
Drama pred kamerama: Poznatoj voditeljici pozlilo usrijed prijenosa, legenda Arsenala ju pokušala uhvatiti
Odlazili bez povratne karte
Ovo je priča o Hrvatima koji su tražili novi život, a koja i danas mijenja naš identitet
Što vaš novac zapravo radi