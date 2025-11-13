Anton Samovojska otkrio strogo čuvanu tajnu

Za ovogodišnje izdanje malonogometnog turnira Kutija šibica prijavljeno je 286 ekipa. U dvorani KC Dražen Petrović održano je i izvlačenje parova.

Saznali smo tko su nositelji i podnositelji turnira te parovi u tri kategorije žene (prijavljeno 16 ekipa), veterani (86) i seniori (184). Najveći malonogometni turnir u Hrvatskoj i regiji počinje 22. studenog a igrat će se u pet dvorana -KC Dražen Petrović, ŠSD Boško Božić Pepsi, SD Sutinska vrela, ŠSD Peščenica i ŠSD Dubrava.

Vrhunac Kutije šibica na rasporedu je 28. prosinca kada počinju završni četvrtfinalni susreti u KC Dražen Petrović, 29. prosinca kada gledamo polufinalne utakmice i 30. prosinca kada su na rasporedu finalni susreti.

-Ove godine imamo prijavljenih 286 ekipa, što je najveći broj u posljednjih 16 godina i time smo izuzetno zadovoljni. Gotovo 50 posto prijavljenih ekipa je izvan administrativnih granica Grada Zagreba, što govori da je ovo svehrvatski projekt.

No, širimo se i izvan granica Lijepe naše, jer imamo ekipe iz četiri zemlje. Oko 3500 igrača će ove godine zaigrati na turniru. Kutija šibica je bila i ostala festival malog nogometa - rekao je Boro Stipić, voditelj projekta.

Kutija šibica svake godine privlači sve veći broj gledatelja, a i ove godine ih se očekuje 30 000, posebice u završnici turnira.

- Iako smo se pribojavali hoće li ljudi osjetiti jednaku atmosferu na novoj lokaciji u KC Dražen Petrović, prošla nas je godina demantirala. Bila je zaista izvrsna atmosfera koja je dokazala da Kutija ima tradiciju i vjernu publiku koja se ne mijenja promjenom dvorane - dodao je Stipić.

Na izvlačenju parova između ostalih bili su Mladen Vušak, osnivač turnira i Antun Samovojska, sportski novinar i nogometni analitičar.

- Prvu Kutiju šibica igrao sam 1974. godine. Upravo te godine turnir je postao otvoren za sve koji su se željeli prijaviti. Otkrit ću vam strogo čuvanu tajnu a to je kako se zvala moja prva ekipa s kojom sam igrao na Kutiji. Odgovor je - Muži.

I ove godine Kutiju šibica možete pratiti na platformi Sofascore gdje će u rubrici mali nogomet biti dostupni raspored, rezultati, statistika i ždrijeb.