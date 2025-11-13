Naši Portali
BORI SE ZA ŽIVOT

Rukometaš stradao u prometnoj nesreći: Teško je ozlijeđen, liječnici morali inducirati komu

screenshot/facebook
VL
Autor
Večernji.hr
13.11.2025.
u 12:31

Rašo, uz tebe smo, pobijedili smo protivnika na terenu, a vjerujemo da ćeš i ti pobijediti, oporaviti se i ponovno s nama igrati

Rukometaš Sloge iz Doboja Radomir Stoanović teško je stradao u prometnoj nesreći prije nekoliko dana. Ima višestruke prijelome, unutarnji organi su teško ozlijeđeni pa su ga liječnici nakon hitne operacije morali staviti u induciranu komu.

Sloga je zbog toga pokušala odgoditi zaostali susret četvrtog kola Premijer lige BiH rekavši kako 'nije humano očekivati od igrača da igraju dok im se suigrač bori za život'. 

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!

Odgovor iz Saveza nikada nije stigao pa su rokemtaši Sloge odigrali utakmicu protiv Konjuha iz Živnica koju su na kraji i pobijedili s 30:29, a pobjedu su posvetili upravo Stojanoviću.

- Igrači su u teškim momentima s osjećajem tuge, neizvjesnosti i suosjećanjem, odnosno brigom za svog suigrača izašli na teren, odigrali utakmicu i pobijedili za Rašu. Rašo, uz tebe smo, pobijedili smo protivnika na terenu, a vjerujemo da ćeš i ti pobijediti, oporaviti se i ponovno s nama igrati i radovati se novim pobjedama - priopćio je njegov klub.

Poruke podrške stižu i od drugih klubova pa mu je tako objavu posvetio i Zrinjski.

- Nemamo mnogo za reći, osim što se iskreno nadamo da ćeš pobijediti i ovu veliku bitku te se uskoro ponovno vidjeti na parketu! Cijela obitelj SRK Zrinjski Mostar uz tebe je, Radomire! - napisali su.


