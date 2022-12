Antolić o borbi za vlast u Dinamu: Ljudi me zovu i plaču i zato neću odustati

Dvorske borbe u Dinamu nastavljaju se, bitka za to tko će imati veći utjecaj tek treba dobiti svoj rasplet. Zasad je u dvoboju Zdravko Mamić – Krešimir Antolić u vodstvu Mamić, ali ta će utakmica trajati još neko vrijeme. Mamić je dobio većinu u Skupštini, no član Uprave plavih Krešimir Antolić koji je zapravo preuzeo ulogu prvog klupskog operativca, pokušat će u sljedećim rundama steći prednost.

Novinari su Antolića na dodjeli godišnjih nagrada zagrebačkim sportašima zašto je na Dinamovoj skupštini pokrenut postupak izglasavanja nepovjerenja.

- Ono što se događalo na Skupštini sigurno ne ide na čast Dinamu. Ne znam zašto je pokrenut taj postupak, to morate pitati režisera. U protekla tri dana dobio sam šokantan broj poruka i poziva potpore od navijača, zaposlenika kluba... Jer vidim da se perfidno govori da su zaposlenici protiv mene. Petnaest ljudi koji su u skupštini su baš unisono podigli taj listić i ne bih sad ulazio u to zašto se to tako dogodilo. Ljudi su me zvali i plakali i nemam pravo odustati i neću - kazao je Antolić.