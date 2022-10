'Ante Čačić je napravio dvije ključne pogreške! No, zaslužuje respekt, smjena bi bila pogubna'

Dinamov posrtaj u Osijeku, neki će kazati, potpuno je očekivan nakon utakmice s Milanom koja je maksimalno istrošila momčad Ante Čačića. Nije Dinamov trener uspio u naumu. Možda je malo odmorio nekolicinu ključnih igrača, no utakmica u Osijeku dovela je u pitanje širinu rostera maksimirske svlačionice. Ili barem njezinu trenutačnu izvedbu.

Nije samo umor...

No, potpuno je jasno da se u modroj svlačionici nešto događa. Osjetan pad forme možda se ipak više ne može mjeriti samo umorom igrača. Moguće da i Ante Čačić gubi konce u svlačionici u kojoj je do sada vladao po receptu – strahopoštovanja igrača. Prvi znak bio je nedavni istup Josipa Drmića koji je javno kritizirao taktiku nakon prve Dinamove utakmice protiv Salzburga. Nakon što je zamijenjen u Osijeku, prema Čačiću nije niti pogledao...

Čime je uzrokovan pad Dinamove forme, pitali smo Igora Pamića?

– Dinamo je napravio fascinantnu stvar. U najosjetljivijoj fazi, kada Dinamo mora ostvariti plasman u Ligu prvaka, niti jednu utakmicu nisu odgodili. I uspjeli su, to je bio savršen potez. Sve su napravili onako kako treba...

Ali?

– Sada se dogodilo nešto što ste možda i vi mediji potaknuli. Je li objektivno da Dinamo dobije sve utakmice u skupini Lige prvaka?

Nije, naravno...

– Nakon pobjede nad Chelseajem, stvorila se nervoza na kojoj je moj prijatelj i bivši trener, Ante Čačić, pao. Recimo, znao je da u Milano ne smije onako doći, pa ipak je otišao i dobio po glavi. Dinamo kao da nema benzina. Takav raspored jako je istrošio Arijana Ademija, koji je jako važan igrač. Kada ne igra Ademi, ne igra ni Dinamo. Znam, nisam ja najpametniji, ali on je najvažniji Dinamov igrač, možda ne za igru, ali da se napravi rezultat sigurno jest.

Svi govore o manjku rotacije?

– Dinamo je savršeno napravio taj prvi dio, no ne bih se lovio na to. Dinamo, odnosno Ante Čačić, pao je pod pritiskom. Zbog toga što je sam sebi postavio takve ciljeve u ovako kvalitetnoj skupini Lige prvaka.

Dakle, preambiciozno je krenuo nakon pobjede nad Chelseajem?

– Onog trenutka kada su u Dinamu pomislili da mogu igrati ravnopravno s momčadi poput Chelseaja, odmah je dobio po glavi. Dobit će i sada u Londonu, ako tako budu razmišljali. Morate znati gdje pripadate.

Kritike na Čačićev račun sve su glasnije, mnogi traže njegovu ostavku?

Zaslužio je respekt

– Imam samo dvije kritike na njegov račun. Da sam bio na njegovu mjestu, napao bih Salzburg u prvoj utakmici i riješio probleme. To je pogreška. U drugoj utakmici nismo imali pameti da shvatimo kako Salzburg ima mlađu momčad i nismo znali iskoristiti svoje trenutke. Dvije utakmice pripremane na različit način, jasan je dokaz da si pogrešno procijenio.

A kako sada resetirati ovaj Dinamo?

– Nikada ne bih u ovom trenutku mijenjao Antu Čačića. Recite vi meni, što neki drugi trener sada može donijeti Dinamu. Smjena bi bila pogubna. Moramo nekada biti svjesni da je Čačić napravio rezultat i da je to čovjek koji je rođen pod sretnom zvijezdom. To ne smijemo zaboraviti. Imate trenere koji u zadnjoj minuti pobjeđuju i imate one koji gube. Čačića treba respektirati, jedino dvije utakmice sa Salzburgom nisu dobro pripremljene. Znamo da je sve to moglo biti bolje. Također, Čačić je morao naći način da Luku Ivanušeca dovede u optimalnu formu. Taj proces predugo traje, možda je to jedan od ključnih problema. On je igrač koji donosi razliku – zaključio je Pamić.

Zadnji ispit na kojem je Čačić, neoprezno, pao bila je komunikacija s medijima dan nakon Osijeka. Zasmetale su mu kritike od, kako ih je sam kvalificirao, “kvartovskih trenera”. To nije diskurs kakvim bi se smio služiti trener Dinama koji, baš suprotno, nižim sustavima mora biti bezuvjetna podrška.

Kada zadnjih mjeseci govorimo o kandidatima za trenera Dinama, Goran Tomić opcija je koja se svako malo pojavi, a prije nekoliko mjeseci visoko je kotirao i Sergej Jakirović koji je preporodio Zrinjski.

No, kada gledamo objektivno, Dinamo je vodeća momčad na ljestvici, izboren je plasman u Ligu prvaka, u kojoj, u iznimno jakoj konkurenciji, do zadnjeg kola ostaje šansa za plasman u Europsku ligu, u rosteru postoji nekoliko igrača koji bi vrlo lako i brzo mogli napuniti maksimirsku blagajnu... Dinamov sustav i dalje je na postavkama koje će sigurno još neko vrijeme donositi rezultate, no Dinamo nema vremena za igru u leru.

