U Dinamu se spremaju velike promjene! Boban u tišini bira trenera, a milijuni eura su u igri

Dinamo je svoj posao protiv Slavena Belupa odradio sjajno, pustimo sada to što je momčad iz Koprivnice odigrala hrabro, ali i glupo, izašla visoko i primila četiri od pet pogodaka iz tranzicije plavih. Plavi su to znalački iskoristili, brzom i kvalitetnom tranzicijom, odličnom realizacijom pa na kraju zasluženo slavili s tih visokih 5:0 i zadržali bodovni priključak s Rijekom, taj jedan bod zaostatka dva kola prije kraja prvenstva, koje je neizvjesno kao rijetko kad u povijesti naše lige.

Kako god ovo prvenstvo završilo, već se neko vrijeme raspravlja o tome što plave čeka u budućnosti. Nije sporno da će biti rekonstrukcije u momčadi plavih, sigurno je da će neki igrači otići, nekima istječe ugovor, dio njih već je dulje u "zapećku", neki novopridošli nisu se iskazali, dio igrača vraća se iz raznih klubova u kojima su bili na posudbi i sigurno je da sportski sektor plavih čeka puno posla.

Bit će igrača za prodaju

Doduše, trebalo bi prvo odlučiti tko će biti trener u novoj sezoni, no ta je tema već puno puta potencirana, ali bez konkretnih poteza plavih. To je i razumljivo, nije Zvonimir Boban glup pa da izlazi s imenima i svojim razmišljanjima o tome dok dobro ne sagleda sve mogućnosti, podvuče crtu, vidi s kojim bi trenerom mogao provesti svoju viziju i onda krene u realizaciju, pa se sad ne treba baviti time treba li ostati Sandro Perković, doći Mario Kovačević, Riera ili tko zna tko.

Boban navodno ima viziju po kojoj bi i domaći stručnjaci, ali i sve više domaćih igrača dobilo ključne uloge. Stoga se tu postavljalo pitanje i od čega će Dinamo živjeti. Naime, jasno je da Dinamo ne može svoj proračun napuniti samo od nagrada Uefe, čak ni kad se plasira u skupinu Lige prvaka, to nije dostatno za lijep život maksimirskog kluba.

Dinamo, kao uglavnom i svi naši klubovi, živi dobrim dijelom i od prodaje igrača. S obzirom na to, nerijetko se postavlja pitanje koga to Dinamo može u skoroj ili malo daljoj budućnosti prodati. Znamo da je Petar Sučić, kad završe još ova dva kola u borbi za naslov prvaka, bivši igrač Dinama, on odlazi u prošlost jer je već prodan Interu za oko 14 milijuna eura i ubrzo se seli u Milano. Skoro buduća prodaja je Martin Baturina, koliko god stižu informacije da bi ga Boban možda pokušao zadržati, to je uvijek pitanje ponude i potražnje, nešto se pita i Martina. Jer ako mu dođe ponuda kluba u kojem se on vidi, u kojem će se još razvijati i napredovati, bit će ga teško zadržati ponude li mu plavi i veću plaću od dosadašnje, koja nije na razini najplaćenijih u plavoj svlačionici.

Puno je bilo kritika na kadar igrača plavih u kojem je jako puno stranaca, a malo njih pokazalo se kao pravi pogodak, pa se onda i postavlja pitanje koga će u budućnosti Dinamo moći skupo prodati kad ima toliko nimalo mladih stranaca. No bude li radio pametno, Dinamo ne bi trebao baš tako jako biti zabrinut. "Jučer" je otišao Sučić, koji je odigrao sjajnu utakmicu protiv Slavena Belupa, kao i prije toga protiv Hajduka, možda će "danas" otići i Baturina, koji je u subotu bio jako dobar i vraća se u pravu formu, ali plavi imaju i svoju budućnost.

Luka Stojković u posljednje je vrijeme u jako dobroj formi iako igra na svojoj "pričuvnoj" poziciji, na krilu s opcijom ulaska u sredinu. No Stojković je zapravo desetka, kao i Baturina i odlaskom Martina lako bi Luka mogao preuzeti tu poziciju i možda dati još više nego sada koliko god bio dobar i na toj rezervnoj poziciji lijevog ili desnog krila. Dakle, plava sutrašnjica koja će režirati njegovu igru, ali i biti dobar prodajni eksponat upravo je Stojković.

Nije tu kraj onoga što može ponuditi Dinamo u našoj ligi, u europskim natjecanjima, pa onda i jednog dana za prodaju koja će ozbiljno popuniti proračun plavih. Pravu priliku još čeka Lukas Kačavenda, taj dečko je, kao i Stojković, imao problem s teškom ozljedom, ali se vratio zdrav i spreman, no pokraj Baturine, Stojkovića pa i Sučića ne može do veće minutaže, ali je sigurno kapacitet za velike stvari u Dinamu.

Ne treba se bojati za sutra

U nedostatku stopera zbog kartona i ozljeda protiv Slavena Belupa minutažu je dobio mladi Leon Jakirović i nije se nimalo primijetilo da je to klinac i sigurni smo da će uskoro, u novoj sezoni, imati još više prilika. Imao bi ih i sada da se plavi nisu tako mučili u prvenstvu pa se nisu usudili dati veću priliku tom mladom stoperu. On je jedan od igrača koji su budućnost Dinama, bude li se moglo istrpjeti njegovu mladost koja donosi i greške, bit će pravi igrač koji će Dinamu neko vrijeme puno značiti u igri, a onda i jednog dana donijeti novi ozbiljan novac. Dinamo treba vjerovati tim svojim mladim igrača, ne krenuti putem Hajduka koji je svoje klince, finaliste Lige prvaka mladih, poslao u zaborav, ti dečki moraju igrati više od Durdova u Hajduku. I nije Jakirović jedini, imaju plavi još dosta talenata za velike stvari, čekamo Nou Mikića, pa kadete plavih koji su uzeli dvostruku krunu. Dakle, Sučić i Baturina nisu kraj, Dinamo ima što ponuditi.