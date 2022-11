ANKETA Kladionice nam ne daju šanse, a što vi kažete? Kako će Hrvatska proći na SP-u?

Posljednjih dana nema tko se nije upustio u prognoziranje ishoda Svjetskog prvenstva u Kataru koje traje do 20. studenog do 18. prosinca. Doslovno, čitav svijet nagađa tko će podići najvrijedniji trofej u svijetu nogometa.

U predviđanje su se već prije nekoliko mjeseci uključile i kladionice koje Hrvatskoj reprezentaciji daju tek 2% šanse za prvaka. Vjerojatnosti računaju i super-računala, a tu su i majmuni, psi, mačke, hobotnice, tuljani...i ostatak životinjskog carstva.

Sa stručnog aspekta svakodnevno slušamo i prognoze sadašnjih i bivših nogometnih zvijezda. I dok se za druge zemlje sudionice broje statistike, svi stručnjaci pomalo su jendoglasni kada ih se pita za njihovu zemlju.

VIDEO: Hrvatski navijači napravili šou u Kataru: Kockice osvojile Dohu, mještani oduševljeni

Prolazak, prolazak, govore i u Hrvatskoj i u svijetu, no činjenicu da na tronu može biti samo jedan još davno je opjevala Indira iz Colonije.

Zato u zemlji za koju se kaže da ima 4 milijuna (dobro, danas 3.8 milijuna) izbornika zanima nas: Kakav plasman hrvatske reprezentacije očekujete u Kataru?

Kakav plasman predviđate Vatrenima na SP-u? Kao plitak potok kroz skupinu, a onda mukom do finala. Idemo po to zlato! 38,04% +

Priredit će nam dramu, ali mislim da mogu ponoviti srebro iz Rusije. 3,14% +

Stižemo do polufinala, ako bude sreće... 7,06% +

Ako se plasiramo u četvrtinale bit će uspjeh 24,71% +

Skupinu ćemo proći, ali dalje od osmine neće moći. 9,41% +

Ma ni skupinu ne prolazimo, previše ste euforični. 17,65% +

Vatreni su u Dohu otputovali braniti svjetsko srebro od prije četiri godine iz Rusije. U odnosu na 2018. u Dohu je otputovala pomlađena reprezentacija u kojoj su zaigrali i "klinci" koji su Rusiju 2018. gledali na televiziji, a u međuvremenu su se profilirali u neke od ponajboljih mladih europskih igrača.

Izbronik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić s druge strane ostali su temelji Vatrenih i zajedno s ostatkom momčadi odišu optimizmom u izjavama posljednjih dana. Razlog za optimizam mogu crpiti i iz činjenice da je ljetos osiguran i Final Four Lige nacija, no s druge strane euforiju smiruje podatak da je od samostalnosti Hrvatska uspjela proći skupinu tek dva puta i to baš 1998. i 2018. godine.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 19.11.2022., Doha, Katar - U umjetnickoj galeriji u centru starog grada Souq Waqifu izlozeni su portreti najpoznatijih nogometasa pojedinih reprezentacija. Uz velika svjetska imena zid galerije krasi i portret naseg kapetana Luke Modrica.

Dakle, čini se kako Vatreni, koji su nas navikli na dramatične utakmice, idu na "All in or nothing" odnosno "Sve ili ništa", barem ako je suditi prema dosadašnjim iskustvima. No, statistika, govore učeni ljudi, pokazuje mnogo toga, ali skriva ono najbitnije.

Svako prvenstvo je drugačije, a pogotovo ovo koje se po prvi puta igra u zimskom razdoblju, prvi puta u pustinji i još mnogo toga. Bilo kako bilo, Vatrena avantura počinje u srijedu u 11 sati protiv Maroka, a traje do? Teško je reći jer ovisi o plasmanu, ali vjerojatno izbornik Dalić i momčad ne bi imali ništa protiv da za nadolazeće blagdane dobiju nešto sjajno oko vrata...

VIDEO: Zlatko Dalić: 'Bliži se početak. Najvažnije je da se nitko nije ozlijedio. Spremni smo!'