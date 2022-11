Digla se prašina oko gledanja utakmice u Saboru, školama. Hoćete li i vi uzeti stanku zbog utakmica?

Sve je znaku Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru. Građani se pripremaju za prvu utakmicu u kojoj će Vatreni odmjeriti snage s Marokom u srijedu, 23. studenoga.

Nakon što je predsjednik Sabora Gordan Jandroković proteklog tjedna u Saboru najavio da će u srijedu, 23. studenoga od 11 do 13 sati napraviti stanka u vrijeme održavanja nogometne utakmice između Hrvatske i Maroka, krenule su brojne rasprave u javnosti.

Hoće li Svjetsko prvenstvo utjecati i na vaše radno vrijeme? Da, već smo se dogovorili da pratimo utakmice na poslu. 43,48% +

Da, pratit ću poskrivečki ili slušati u pozadini. 7,97% +

Da, ali jedino ako prođemo u dalje u završnice 4,35% +

Ne, jer posao/poslodavac mi to nedozvoljava 7,25% +

Ne, koga briga?! Imamo važnijih tema od nogometa 36,96% +

Potom je ministar obrazovanja Radovan Fuchs rekao je za RTL kako će se i u školama moći gledati utakmice, ako to većina želi. No, napominje da se i propušteno gradivo mora onda i nadoknaditi, a što je opet izazvalo reakcije. Na to se osvrnula i bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

"Čitam i ne vjerujem da je ministar rekao da će djeca u školama gledati nogometne utakmice Svjetskog prvenstva u Kataru. Nadam se da je izjava izvađena iz konteksta. Na stranu činjenica da to ministar ne može samo tako odlučiti, osobito bez suglasnosti roditelja i plana nadoknade sati nastave", objavila je Divjak na Facebooku.

Hoće li svojim djelatnicima MUP-a savjetovati da gledaju utakmicu, primjerice policajcima, posebno ovima na granici, upitan je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"Onda je valjda za nadati se da će i migranti, puno njih ima Smartphone, da će i oni gledati utakmice pa će manje pokušavati ilegalno prijeći u Hrvatsku", našalio se Božinović.

