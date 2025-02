ANKETA Hoće li hrvatski rukometaši srušiti Dansku i postati svjetski prvaci?

Rukometaši Hrvatske danas u 18 sati, u Unity Areni, u Oslu, igraju svoje peto finale na svjetskim prvenstvima. Jednom smo osvojili naslov, u Portugalu 2003. godine, a gubili smo finala 1995. na Islandu, 2005. u Tunisu i 2009. u Hrvatskoj. Suparnik nam je Danska, trostruki uzastopni svjetski prvak, reprezentacija koja ne zna za poraz od 2017. godine. Igrali smo puno puta protiv njih. Na svjetskim prvenstvima ovo će biti naš osmi međusobni susret. Samo smo dvaput pobijedili, u Balićevoj eri, a pet puta smo gubili, dok je jedna utakmica završila neodlučeno. Na europskim prvenstvima igrali smo devet puta (tri pobjede i šest poraza). Uspješniji smo od njih bili na Olimpijskim igrama. Tri utakmice – tri pobjede. Igramo drugi put s njima u finalu jednog velikog natjecanja. Prije 17 godina, također u Norveškoj, ali u Lillehammeru, izgubili smo finale Europskog prvenstva. Gubili smo dvaput od njih u utakmicama za treće mjesto, a gubili smo dvaput i u polufinalima (EP i SP).

– Naš san se produžio, sve do finala. Svjesni smo važnosti ove utakmice, svjesni smo da je Danska vladar svjetskog rukometa. Bit će jako teško, veliki su favoriti. Bit će to utakmica dostojna finala. Mi ne znamo igrati drugačije nego da budemo sto posto koncentrirani, da igramo borbeno od prve do zadnje minute. Nema predaje nijedne sekunde. Pronašli smo kemiju u momčadi. Kako god završila utakmica, ostat ću sretan – rekao je Igor Karačić, srednji vanjski Hrvatske.

Danska izgleda poput savršenog mehanizma?

– Da, ali u svakom savršenom mehanizmu može se pronaći neka mana. Vidim neke naše šanse, vidi to i naš izbornik. Nema predaje, ovo je veliko finale, idemo dati zadnji atom snage da osvojimo to zlato. Imali smo puno problema s ozljedama, ali smo se uvijek nekako "zakrpali". Imali smo i na ranijim turnirima iste probleme, ali tada se nismo izvukli. Vjerujem da će ključ uspjeha biti naša obrana 5-1. Ovo kako Mamić igra prednjega, o tome se mogu knjige napisati. Cijela ekipa diše kao jedan, znamo po što smo došli, dat ćemo sve od sebe i bez toga što nećemo imati podršku kakvu smo imali u Zagrebu – rekao je Igor Karačić, koji je potiho nagovijestio da bi i njemu ovo mogla biti oproštajna utakmica.

– Idemo se baciti na glavu, nadamo se pobjedi. Ako uspijemo "umrtviti" utakmicu, onda imamo šansu. Što oni duže igraju na postavljenu obranu, to će im biti teže – dodao je Tin Lučin.