Ovo je bezobrazno kako nas podcjenjuju: 'Hrvati? Ma, uništit ćemo ih, nemaju oni što tražiti...'

Danski rukometni reprezentativac, 40-godišnji veteran Henrik Møllgaard vjerojatno je već odigrao svoju posljednju utakmicu za svoju domovinu. Iako je među onih 35 prijavljenih za Svjetsko prvenstvo, u čijem će se finalu Danci sučeliti s Hrvatskom, jako su male šanse da će ga izbornik Nikolaj Jacobsen uvrstiti u zapisnik za veliki dvoboj. Obrambeni specijalist, član Aalborga je u rezervi, jer su dva obrambena specijalista - Magnus Saugstrup i Lukas Jorgensen u punoj formi.

Dakle, Henrik Møllgaard, kad već ne igra, ima vremena za gostovanja u raznim TV-emisijama koje najavljuju finale i prate Svjetsko prvenstvo u rukometu. Tu svakako prednjači TV2 koji na bazi sata vrti specijalne programe, a među njima su i intervjui s rukometašima. Møllgaard je, da se to uočiti, u studio došao u "civilki", dakle ne u sportskoj opremi s kakvog posljednjeg treninga pred utakmicu. No, to ovog vremešnog rukometaša nije spriječilo da u programu izjavi:

- Hrvatska? Ma, uništit ćemo ih. Nemaju oni šanse. OK, jesu oni brzi i jako fizički spremni, ali protiv nas jednostavno nemaju što tražiti. Izdominirat ćemo ih kao i sve do sada na ovom turniru. Bit ćemo jednako superiorni kao što smo to bili protiv svih - kazao je nekadašnji član francuskog PSG-a.

Henrik Møllgaard je do sada za Dansku nastupio čak 229 puta, ali je na ovom turniru odigrao svega sedam minuta protiv Tunisa na otvaranju. Ostatak vremena proveo je na tribinama. U reprezentaciji je debitirao 2006. godine, a osvojio je dva olimpijska i tri svjetska zlata.

