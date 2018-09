Andrej Panadić: Emocije će biti podijeljene, to su moja dva kluba

Bio je nezamjenjivi stoper Dinama, Andrej Panadić skupio je i tri utakmice za reprezentaciju bivše države. Nakon Dinama otišao je u Chemitzer, pa u HSV, na kraju je igrao i u Nagoyi u Japanu. Potom se otisnuo u trenerske vode, bio je trener LSK Linza, Istre, pomoćni trener u Dinamu, Al Wahdi i Persepolisu. Danas je kod kuće, u Velikoj Gorici u kojoj je i počeo s nogometom. I prati svoja dva kluba, današnju Goricu, jer Radnik više ne postoji, i Dinamo. Upravo ta dva kluba nakon reprezentativne stanke srest će se danas u Velikoj Gorici.

Najljepše je – pun stadion

– Naravno da dolazim na tekmu, pa igraju dva moja kluba, dva kluba u kojima je lijepa nogometna priča za koju su se svi zainteresirali – kazao je Andrej Panadić.

Ponovno se zaželio trenerskog posla nakon stanke koju je imao nakon što se vratio iz Irana. Sretan je što se nešto događa u njegovoj Gorici.

– Nakon dugo vremena, puno godina igra se prva liga u Gorici i bit će pun stadion, ima li nešto ljepše? I još k tome dolazi Dinamo.

Za koga će navijati Panadić s obzirom na to da je očito kako je vezan za oba kluba?

– Teško je reći, emocije će biti podijeljene, Gorica, tadašnji Radnik, klub je u kojem sad odrastao. A u drugom, Dinamu, narastao sam do visoke razine. Jer, Dinamo je doista veliki klub. Veseli me što je Gorica postala jedna dobra nogometna priča, i to velika. Ta momčad ima individualnu kvalitetu, nešto su bodova na početku prvenstva izgubili jer nemaju prvoligaško iskustvo, s tim bodovima do kojih su mogli doći danas bi bili jako visoko na tablici iako ni sadašnji plasman nikako ne treba podcijeniti. Mislim da je riječ o prilično jakoj momčadi. Dobro, nemaju možda širinu kadra, ali ovi koji igraju pokazali su klasu – kaže Panadić koji ima sportski centar nedaleko od stadiona Gorice, ali dao ga je u najam.

Posebno je pohvalio ljude koji vode velikogoričkog prvoligaša.

– Svaka im čast, napravili su ozbiljan posao. Na stranu sad što je momčad sastavljena uglavnom od stranaca, ali stvarno dobro rade. Ne samo što momčad igra dobro, nego se tako i ponaša. Ono čišćenje svlačionice u Puli nakon utakmice je krasan potez, to su japanski navijači napravili na tribinama na SP-u odavno. Bio sam u Japanu i upravo to mi se jako svidjelo, disciplina, odgovornost, čistoća... Taj potez u Istri lijepo je “legao” i u našoj javnosti.

Kako vam izgleda Dinamo?

– Meni djeluje jako dobro, momčad izgleda kompaktno, agresivno, opasno, vidi se da žele igrati. Imaju disciplinu u igri, organiziranu obrambenu igru, ma imaju sve, točno se vidi da se zna tko što treba raditi. A uz to, plavi imaju jako širok kadar, osim one prve utakmice s Rudešom, svi su igrači pokazali da mogu igrati. Za prave stvari morate imati disciplinu igre, a to sam vidio kod ovog Dinama, koliko vidim, Dinamo može i u Europi nešto napraviti. Na ispadanje od Young Boysa i neulazak u skupinu Lige prvaka ne gledam kao na nešto posebno loše, osim s financijske strane, ali Dinamo može puno dobiti kroz Europsku ligu. Da, Dinamo može do europskog proljeća što već desetljećima nije uspio.

No skupina nije ‘ugodna’, Andrelecht, Fenerbahce i Spartak Trnava isto gledaju prema proljeću, a imaju i argumente za to.

– Ima ih i Dinamo, plavi mogu sve te suparnike dobiti kod kuće, ali ih mogu iznenaditi i vani – optimist je Panadić koji je iz tadašnjeg Radnika stigao u Dinamo. Isti put imao je i Dubravko Pavličić, eto sjećamo ga se ponovno, nažalost Dudo više nije s nama, ali je sigurno bio duhom uz našu reprezentaciju dok je igrala u njegovu Elcheu protiv Španjolske.

Dosta ih je preskočilo Radnik

I dok su Panadić i Pavličić igrali i u Radniku i u Dinamu, još je puno plavih igrača živjelo u Velikoj Gorici ili oko nje. Današnji reprezentativac Marcelo Brozović je iz Okuja nedaleko od Velike Gorice, no on je kao jako mlad odmah otišao u Hrvatski dragovoljac.

Iz Velike Gorice svaki je dan putovao i Tomislav Butina, pa i Mario Cvitanović, bivši lijevi bek plavih i reprezentativac, nedavno i trener prve momčadi plavih. U Gorici je odrastao, u Zagreb se preselio tek sredinom 90-ih, a roditelji su mu i dalje u Gorici.

Tamo je živio i Igor Jovičević, nekad neviđen talent koji je iz Dinama otišao u Real Madrid. Nažalost, za prvu momčad Madriđana nikad nije zaigrao, a danas je trener druge momčadi Dinama. Stjepan Deverić je iz Lomnice nedaleko od Velike Gorice, on je baš rođen u Velikoj Gorici, a onda je napravio sjajnu karijeru, igrao u Dinamu, Hajduku. To su samo neki od onih koji nogometno povezuju ova dva grada. Danas igraju neki drugi dečki, u Gorici i Dinamu puno je stranaca, ali važno je da i jedini i drugi igraju dobar nogomet, Gorica će pokušati pokazati da nije slučajno totalno razbila Hajduk u Poljudu, a Dinamo pak želi pokazati da je gazda u ovom dijelu, pa i u cijeloj Hrvatskoj i pripremiti se pobjedom za Fenerbahçe koji u Maksimir dolazi u četvrtak. Bilo bi lijepo da i Maksimir bude rasprodan kao što je za subotu već rasprodan stadion u Gorici.

PAROVI 7. KOLA:

Inter - Istra 1961

Gorica - Dinamo subota, 16.30

Hajduk - Rudeš 19

Slaven Belupo - Lokomotiva nedjelja, 16.30

Rijeka - Osijek 19

TABLICA:

1. Dinamo 6 4 2 0 10:4 14 2. Osijek 6 4 1 1 14:7 13 3. Rijeka 6 3 3 0 13:6 12 4. Lokomotiva 6 3 1 2 9:5 10 5. Gorica 6 3 1 2 11:8 10 6. Slaven B. 6 1 4 1 9:9 7 7. Inter 6 2 1 3 9:14 7 8. Hajduk 6 0 4 2 6:11 4 9. Istra 1961 6 0 2 4 5:14 2 10. Rudeš 6 0 1 5 4:12 1

Parovi 8. kola: (21. rujna, 18 sati) Slaven Belupo - Rudeš, (22. rujna) Osijek - Gorica (16.30), Lokomotiva - Rijeka (19);

(23. rujna, 16.30) Dinamo - Inter, Istra 1961 - Hajduk (19 sati)

