DISKONTNA TRGOVINA

'Ubojica cijena' u četvrtak otvara već treću trgovinu u Hrvatskoj, prostire se na 811 četvornih metara

Action
VL
Autor
Poslovni dnevnik
27.05.2026.
u 08:11

Action, diskontni trgovac neprehrambenim proizvodima, nastavlja privlačiti sve veći broj kupaca u Hrvatskoj. Tvrtka 28. svibnja otvara svoju treću trgovinu u Labinu. Od ovog četvrtka stanovnici Labina i okolice mogu uživati u Action formuli: 6.000 kvalitetnih i sve održivijih proizvoda u 14 kategorija (od igračaka i kreativnog pribora do proizvoda za kućanstvo te od vrtlarstva do uradi-sam proizvoda i hrane) po najnižim cijenama. Action svaki tjedan uvodi 150 novih proizvoda, čime osigurava relevantan asortiman koji odgovara različitim potrebama i preferencijama, a čak više od dvije trećine proizvoda ima cijenu nižu od 2 eura.

"Iznimno smo sretni što nastavljamo širiti Action u Hrvatskoj otvaranjem naše treće trgovine, ovoga puta u Labinu. Nakon srdačnog dočeka naše prve dvije trgovine, posebno nas veseli što Action formulu sada približavamo i kupcima u Istri. Otvaranje trgovine u Labinu još je jedan važan korak u našem razvoju na hrvatskom tržištu i potvrda predanosti naših timova, kupaca, dobavljača i svih partnera koji su nas podržali na ovom putu. Naš uspjeh temelji se upravo na snažnoj formuli te predanosti i angažmanu naših timova, na što smo vrlo ponosni", izjavila je Neda Vuk Salaba, generalna direktorica Actiona u Hrvatskoj.

Action kontinuirano ulaže u kvalitetu proizvoda i održivost, primjenjujući stroge standarde za dobavljače i nabavu kroz svoju Politiku etičke nabave. Svi privatni i "white label" proizvodi Actiona koriste 100 % certificirani pamuk, drvo i kakao iz održivih izvora. Također, palmino ulje u Actionovim vlastitim prehrambenim proizvodima i svijećama 100 % je certificirano kao održivo. Kratkoročni ciljevi smanjenja emisija koje je Action postavio potvrđeni su 2025. godine od strane inicijative Science Based Targets (SBTi). Action trgovine ne koriste plin za grijanje, a sve trgovine, uredi i distribucijski centri opremljeni su 100 % LED rasvjetom.

Prostrana i lako dostupna, nova trgovina prostire se na 811 četvornih metara. Nalazi se na adresi Štrmac 303, a nakon otvorenja 28. svibnja otvorena je od ponedjeljka do subote od 09:00 do 21:00 te određenim nedjeljama od 09:00 do 14:00 sati. Trgovinu vodi tim od 18 zaposlenika.

