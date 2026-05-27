Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NASLJEDNIK VUJČIĆA

Ante Žigman novi je guverner HNB-a

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Mislav Šimatović
27.05.2026.
u 08:58

Jutros je na sastanku parlamentarne većine dogovoreno da će novi šef središnje banke biti dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman.

Ante Žigman novi je guverner HNB-a. Nakon što je jučer Sabor razriješio dosadašnjeg guvernera Borisa Vujčića, jutros je na sastanku parlamentarne većine dogovoreno da će novi šef središnje banke biti dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman.

Prema službenoj biografiji, Ante Žigman svoju je karijeru započeo upravo u HNB-u. Dr. sc. Ante Žigman predsjednik je Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hanfe, od 2018. godine. Nadležnost Hanfe obuhvaća sve financijske nebankarske usluge, od regulacije i nadzora tržišta kapitala, osiguranja, investicijskih i mirovinskih fondova do pružatelja usluga virtualne imovine.

Član je Odbora nadzornih tijela, Upravnog odbora i Odbora za kontrolu kvalitete Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, EIOPA-e, te je predsjednik EIOPA-ina Upravljačkog odbora za rizike i financijsku stabilnost. Osim toga, član je Odbora nadzornih tijela Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala, ESMA-e, a od srpnja 2025. i član Upravnog odbora ESMA-e.

Prije imenovanja na čelo Hanfe obnašao je brojne važne dužnosti, među kojima su pomoćnik ministra financija za makroekonomske analize i planiranje te državni tajnik u Ministarstvu financija. Bio je i potpredsjednik Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskog sabora te član pododbora za javni dug Ekonomskog i financijskog odbora, ESDM-a.

Značajan dio karijere proveo je u Hrvatskoj narodnoj banci, odakle je, iz Ureda guvernera, imenovan na sadašnju poziciju. U veljači 2024. imenovan je na drugi šestogodišnji mandat predsjednika Upravnog vijeća Hanfe. Autor je niza znanstvenih i stručnih radova iz područja fiskalne politike i financija te aktivan predavač kolegija iz područja ekonomije i financija.

FOTO Milanović uzeo lopatu u ruke pa krenuo sa sadnjom, pogledajte kako je to izgledalo
Nova najnovija fotografija
1/63
Ključne riječi
Boris Vujčić Ante Žigman HNB

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!