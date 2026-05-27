Ante Žigman novi je guverner HNB-a. Nakon što je jučer Sabor razriješio dosadašnjeg guvernera Borisa Vujčića, jutros je na sastanku parlamentarne većine dogovoreno da će novi šef središnje banke biti dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman.

Prema službenoj biografiji, Ante Žigman svoju je karijeru započeo upravo u HNB-u. Dr. sc. Ante Žigman predsjednik je Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hanfe, od 2018. godine. Nadležnost Hanfe obuhvaća sve financijske nebankarske usluge, od regulacije i nadzora tržišta kapitala, osiguranja, investicijskih i mirovinskih fondova do pružatelja usluga virtualne imovine.

Član je Odbora nadzornih tijela, Upravnog odbora i Odbora za kontrolu kvalitete Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, EIOPA-e, te je predsjednik EIOPA-ina Upravljačkog odbora za rizike i financijsku stabilnost. Osim toga, član je Odbora nadzornih tijela Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala, ESMA-e, a od srpnja 2025. i član Upravnog odbora ESMA-e.

Prije imenovanja na čelo Hanfe obnašao je brojne važne dužnosti, među kojima su pomoćnik ministra financija za makroekonomske analize i planiranje te državni tajnik u Ministarstvu financija. Bio je i potpredsjednik Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskog sabora te član pododbora za javni dug Ekonomskog i financijskog odbora, ESDM-a.

Značajan dio karijere proveo je u Hrvatskoj narodnoj banci, odakle je, iz Ureda guvernera, imenovan na sadašnju poziciju. U veljači 2024. imenovan je na drugi šestogodišnji mandat predsjednika Upravnog vijeća Hanfe. Autor je niza znanstvenih i stručnih radova iz područja fiskalne politike i financija te aktivan predavač kolegija iz područja ekonomije i financija.