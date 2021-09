Andrej Gaćina: Jači sam od Bolla. Moram zeznuti rekord Jean-Michela Saive!

Lani je u ožujku Andrej Gaćina osvojio svoju devetu titulu prvaka Hrvatske. I tada je ustvrdio da se vidimo i sljedeće godine. Održao je riječ, u Vrsaru će braniti titulu, iako se ne slaže da mu je u jednoj ruci peharu namijenjen pobjedniku.

– Ma nikako, ne možemo to reći. Ima tu dosta kandidata, dečki iz reprezentacije igraju dobro, bit će neizvjesno – prve su riječi koje je izgovorio Gaćina te još jednom potvrdio koliko voli ovaj sport.

– Igrat ću na državnom dok god budem mogao i dok god smatram da sve to ima smisla. Sad sam ulovio razdoblje u kojem sam zdrav, nadam se da će tako i ostati.

Kakav je osjećaj ganjati desetu titulu?

– Drukčiji nego na početku priče, a ovo državno mi je odlično došlo kao priprema za europski Top 16. Neće tu biti mnogo jakih mečeva, možda 2-3, ali u svakom slučaju meni zanimljivo jer sad nemam nikakvih inozemnih natjecanja, a liga mi starta tek u listopadu. Bit će mi to test prije nastupa na Top 16. O.K., nije to pravi test, svi se predobro poznajemo, ali ipak je to službeni nastup, bit će drukčije nego na treninzima.

Koliko poznavanje suparnika pomaže ili odmaže u arenama?

– Ako se suparnici znaju, razlike u kvaliteti za čas se istope. Naviknu se igrači na lopte, tako da u tim trenucima dolazi do izražaja tko je mudriji.

Znači da ste vi proteklih godina bili najmudriji?

– Pa dobro, ja sam određeni broj godina ipak kvalitetom bio malo iznad u odnosu na domaću konkurenciju, ali u protekle 2-3 godine Pucar se dignuo, sada su naši mečevi uvijek 50-50. No ta kvaliteta ništa ne znači ako je ne pokažeš za stolom. Suparnik bolje otvori i odmah mu narastu krila, omjeri se vrlo brzo mijenjaju. Možda je ključ u provedbi taktike u određenim važnim trenucima. Nas nekoliko gotovo smo svi slični igrači, nemamo nekog izrazitog sporog igrača ili brzanca. I onda je u tim odlučnim trenucima važno tko je odlučniji, tko se bolje snađe...

Je li mu prednost, u odnosu na konkurenciju, što ima brdo osvojenih titula?

– Ne smatram to prednošću, svaki meč je priča za sebe. Ako tako shvaćaš svaki meč, onda je moguće toliko puta osvajati. Kao i Timo Boll koji je osvojio osam titula europskog prvaka.

Znači vi ste hrvatska inačica Tima Bolla?

– Da, da, jači sam od Bolla, ali u Hrvatskoj. Moram zeznuti rekord Jean-Michela Saive. Ako se ne varam, on je osvojio 23 naslova belgijskog prvaka. Znači da ću igrati negdje do 55. godine, ha-ha – zaključio je Gaćina u veselom tonu.

Kod seniora nositelji su Tomislav Pucar, Andrej Gaćina, Frane Kojić, Filip Čipin, Ronald Ređep, Filip Zeljko, Miho Simović i Lovro Zovko. Finale mješovitih parova igrat će se u srijedu u 20.30 sati, dok su ostale finalne borbe na rasporedu u četvrtak od 15.40 sati. Finale seniorki je od 16.40 sati, a seniora u 17.30 sati.