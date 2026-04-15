FOTO Sinkovići, Zubčić i brojni drugi postali pričuvnici Hrvatske vojke. Objavljeno koliko će zarađivati

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić uručio je jučer u Ministarstvu obrane vrhunskim sportašima – ugovornim pričuvnicima Hrvatske vojske ugovore za 2026. godinu.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Riječ je o ukupno 52 ugovora, odnosno 52 vrhunska sportaša – ugovorna pričuvnika čija mjesečna naknada za pripravnost iznosi 1000 eura.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Nove ugovore od MORH-a dobila su 52 vrhunska sportaša: Aurel Benović, Sara Beram, Paško Božić, Giovanni Cernogoraz, Lara Cvjetko, Nikolina Ćaćić, Palma Čargo, Martin Dolenc, Dominik Etlinger, Mihovil Fantela, Šime Fantela, Roko Farkaš, Anton Glasnović, Josip Glasnović, Marko Golubić, Petar Gorša, Matea Jelić, Filip Jurišić, Ivana Jurković, Josipa Jurković, Antonio Kamenjašević, Karlo Kodrić, Sara Kolak, Samuel Kolega, Katarina Krišto, Matija Legović, Anton Lončarić, Patrik Lončarić, Tvrtko Ljutić, Matej Mandić, Matija Marinić, Damir Martin, Filip Mihaljević, Nikola Miljenić, Iva Oberan, Matea Parlov Koštro, Petrunjela Pavić, Leona Popović, Filip Pravdica, Ana Viktorija Puljiz, Istok Rodeš, Martin Sinković, Valent Sinković, Tin Srbić, Tonči Stipanović, Lena Stojković, Filip Šačić, Marija Tolj, Ivan Šapina, Vanesa Tot, Elena Vorobeva i Filip Zubčić.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Trenutačno je na temeljnom vojnom osposobljavanju pet vrhunskih sportaša: Jana Koščak, Mia Wild, Helena Vuković, Filip Zeljko i Frane Tomislav Kojić s kojima će po završetku TVO-a Ministarstvo obrane RH sklopiti ugovore o službi u ugovornoj pričuvi vrhunskog sportaša.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli

