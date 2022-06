Analiza prvog susreta: Celticsi slomili Warriorse njihovim oružjem - tricama

U sportu je najbolnije kada vas netko potuče vašim oružjem, i to u vašem dvorištu, a baš to u prvoj utakmici finala NBA doigravanja dogodilo se Golden State Warriorsima, momčadi s najboljim vanjskim šuterima u ligi (Curry, Thompson, Poole).

Ubacivši osam trica u posljednjoj četvrtini, Boston Celticsi su pobijedili Warriorse u San Franciscu (120:108) i tako im preoteli prednost domaćeg terena. A učinili su to “Kelti” uz olujnu završnicu jer su još krajem treće četvrtine zaostajali 12 koševa. A onda su u posljednjoj dionici zabili 40 a primili samo 16 koševa i tako ušutkali inače bučne navijače domaćina.

A s konačnih “plus 12”, Celticsi su postali prva momčad koja je u nekoj finalnoj utakmici pobijedila s dvoznamenkastom razlikom nakn što je u posljednju četvrtinu ušla s dvoznamenkastim minusom. Slika je to otpornosti Bostona koji je do finala došao nakon dvije serije od po sedam utakmica protiv branitelja naslova Milwaukeeja i Miamija.

A ovu pobjedu još većom čini podatak da je najbolji igrač Celticsa Jason Tatum odigrao prilično skromnu skorersku utakmicu ubacivši samo 12 koševa, uz šut iz igre 3-17, no zato je imao 13 asistencija od kojih su profitirali njegovi suigrači. A među njima najviše je zabio centar Al Horford (26 koševa) koji je ostvario osobni rekord u broju pogođenih trica (šest). Kada god je Bostonu trebao koš da se vrate u utakmicu, zabio bi ga Jaylen Brown (24 koša), a svoju najbolju utakmicu u dresu Celticsa odigrao je novopečeni otac Derrick White ubacivši 21 koš odnosno pet trica (5-8).

Kod domaćina utakmicu je silovito započeo Stephen Curry koji je u prvoj četvrtini zabio šest trica, odnosno 21 koš. To je najviše što je jedan NBA igrač zabio trica u nekoj utakmici finalne serije, a Curry je bio vlasnik i prethodnog rekorda, zajedno sa Rayem Allenom i Kennyjem Smithom.

No nakon tog furioznog otvaranja Curry je do kraja susreta zabio još samo 13 koševa, sveukupno 34. I dok je on ostvario svoju normu, to Klayu Thompsonu (15 koševa, šut 6-14) i Jordanu Pooleu (9 koševa, šut 2-7) nije pošlo za rukom. Iz priloženog se vidi da su gosti odigrali jako dobru obranu na šuterima Warriorsa koji su ispalili čak 45 trica (i pogodili 42). S druge strane, Bostonovi igrači gađali su dalekometno čak 41 put pa je ovo svojevrsni rekord od 86 ispaljenih trica u jednoj utakmici NBA finala.

Nakon što se oporavio od ozljede, za Warriorse je nastupio 38-godišnji Andre Iguodala, prvi NBA igrač koji je nastupio u sedam finala a da nije riječ o igraču Lakersa ili Celticsa, klubova sa po 17 naslova. A upravo je Iguodala uvelike pridonio jednom brojčanom kuriozitetu. A on kaže da su Warriorsi u ovu seriju ušli s ukupno 123 odigrane utakmice u finalu, a Celticsi bez ijednog igrača koji je dosad okusio finale, što će reći da su u ovoj prilici aktualna forma i energija važnije od sveg iskustva.