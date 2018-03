Ana Ružić i Marijan Butorac pobjednici utrke u Metajni

Na otoku Pagu u Metajni, drugi put za redom uspješno je održan Pag Island Trail & Trekk. Utrka naziva Life on Mars, predstavlja posvetu Davidu Bowieju i njegovom istoimenom hitu Life on Mars, s obzirom na to da su kameni pejzaži otoka Paga doista nalik mjesečevim pejzažima te kao takvi predstavljaju izuzetnu atrakciju za sudionike.

Na startnoj poziciji, na rivi u Metajni, točno u podne krenuo je poziv za start, a iz zvučnika se orila Bowiejeva pjesma Life on Mars. Preko osam stotina sudionika pristiglih iz cijele Hrvatske, regije, ali i europskih zemalja, svoje su pojačanje dobili u domaćim stanovnicima svih generacija, koji su se spremno uključili u utrku, a mnogi od njih su kroz svoje sportske udruge ili samostalno djelovali kao volonteri, doprinoseći uspješnoj realizaciji ove sportske manifestacije, koja ima sve preduvjete da postane tradicionalna.

Drugo izdaje Trail & Trekk utrke u Metajni, kao i ono prošlogodišnje, odvijalo se po ucrtanim stazama, u tri standardne kategorije – Light (6 km), Active (14 km) i Challenger (25 km), primjerene svim uzrastima, afinitetima i fizičkoj spremnosti sudionika. Ipak, veći dio njih bio je prijavljen u kategoriji Active, dok je Light bila idealna za one koji tek otkrivaju ljepote ovog sporta, kao i za obitelji s djecom.

U kategoriji Challengeru nadmetali su se oni iskusniji i najspremniji za ovakve napore i izazove. Prema zahtjevnosti staza i muško ženskim kategorijama, prva mjesta pripala su u kategoriji Light Ivanu Rizneru i Klari Baksa, u kategoriji Activ pobjednici su Danijel Vidušić i Tamara Moguljak, a u Challengeru prvaci su Marijan Butorac i Ana Ružić.

Prelijepo vrijeme, uz blještavilo kamena i plavetnilo mora, stvorili su poseban ugođaj za sve sudionike. Atmosfera je bila izuzetna, dobrim dijelom zahvaljujući lokalnim eno- gastro specijalitetima koje su ponudili gostoljubivi domaćini u svojim restoranima, kafićima i na štandovima punih domaćih delicija, gdje je možda najveću pažnju ipak privlačio paški sir. Nakon utrke i zajedničkog ručka za sudionike, nastavilo se s druženjem i glazbenim programom do kasnih sati, a većina sudionika odlučila je ostati i vikend provesti na otoku.

Turistička zajednica Grada Novalje Pag Island Trail & Trekk – Life on Mars, odnosno treking utrku u Metajni, pozicionira kao novi turističkim proizvod u segmentu aktivnog turizma. Sve to mogu zahvaliti uspješnoj suradnji s tvrtkom Outdoor, specijaliziranoj za ovakva događanja, koja je pod vodstvom Šimuna Cimermana i njegovog tima utrku uspješno organizirala. Za uspjeh je presudan i izvrstan odziv lokalnog stanovništva, jer jedino takvom sinergijom postiže se potpun uspjeh.

Ovakav vid aktivnog turizma predstavlja nešto posebno, prvenstveno zahvaljujući kamenitom paškom krajobrazu koji je teško negdje druge doživjeti. Istovremeno predstavlja izazov prema vlastitim mogućnostima i fizičkoj spremnosti svakog pojedinca koje se uključio, želeći iskušati svoje sposobnosti i provesti korisno vrijeme u aktivnom odmoru.

Današnji suvremeni turisti poklonici su aktivnog odmora i uglavnom zasićeni urbanim načinom života sve više traže ovakva događanja. Stoga ne čudi što je na trekingu u Metajni , uz sudionika iz Hrvatske, Slovenije i regije, značajan broj njih bio iz susjednih europskih zemalja, ali i iz Skandinavije.