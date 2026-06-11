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Markwayne Mullin

Američki ministar: Utakmice će biti sigurne, ali ne možemo kontrolirati usamljenog vuka

U.S. Senator Markwayne Mullin tesifies before a Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee confirmation hearing, in Washington
Evan Vucci/REUTERS
VL
Autor
Hina
11.06.2026.
u 20:41

Sjedinjene Države, koje do 19. srpnja suorganiziraju Svjetsko prvenstvo s Meksikom i Kanadom, ugostit će 78 od 104 utakmice prestižnog natjecanja.

"Utakmice koje će se održati u jedanaest američkih gradova domaćina Svjetskog prvenstva 2026., koje počinje u četvrtak, a igrat će se više od mjesec dana, bit će vrlo sigurne, ali ipak ne možemo kontrolirati nekog usamljenog vuka", rekao je američki ministar domovinske sigurnosti Markwayne Mullin.

Sjedinjene Države, koje do 19. srpnja suorganiziraju Svjetsko prvenstvo s Meksikom i Kanadom, ugostit će 78 od 104 utakmice prestižnog natjecanja.

"Stvarno smo pojačali napore. Svi naši gradovi domaćini stvarno su surađivali. Utakmice će biti vrlo sigurne, koliko god može biti. Ali ne možemo kontrolirati usamljenog vuka", objasnio je dužnosnik Trumpove administracije za Fox News u četvrtak, uspoređujući nadolazeće utakmice na američkim stadionima sa "78 Super Bowlova u 38 dana".

Dužnosnik je posebno identificirao područje prije ulaska u sigurnosni perimetar, što nas jako zabrinjava. Ali pojačavamo policijsku prisutnost tamo, nastavio je.

On je dodao kako su postojali opravdani razlozi odbijanja viza od strane administracije na početku Svjetskog prvenstva ovog tjedna, rekavši da se savjetovao s dužnosnicima FIFA-e, ali odbijajući raspravljati o konkretnim slučajevima.

Jedanaest od šesnaest stadiona za Svjetsko prvenstvo 2026. nalazi se u Sjedinjenim Državama, od Bostona do San Francisca, uključujući Atlantu i Kansas City.

Prva utakmica koja će se tamo igrati jest između Sjedinjenih Država i Paragvaja u Los Angelesu u petak. Finale će se održati 19. srpnja u predgrađu New Yorka.
Ključne riječi
SP 2026. Markwayne Mullin

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