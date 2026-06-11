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FOOTBALL MEETS DATA

Objavljene konačne prognoze za svjetsko prvenstvo: Evo koja je Hrvatska u poretku favorita

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.06.2026.
u 19:24

Poznata stranica za analize Football meets data objavila je 13 reprezentacija s najvećim šansama da 19. srpnja podignu trofej namijenjen svjetskom prvaku

Posljednji je dan za konačna predviđanja i poredak favorita koji se u odnosu na one ranije objave, ponešto promijenio. Poznata stranica za analize Football meets data objavila je 13 reprezentacija s najvećim šansama da 19. srpnja podignu trofej namijenjen svjetskom prvaku. 

- Posljednje ažuriranje prije nego što se stvari pokrenu kasnije večeras. Evo 13 momčadi s 2% ili više za osvajanje trofeja 19. srpnja. Sve vjerojatnosti i projekcije dostupne su u našem simulatoru - napisali su na platformi X. 

Hrvatska se nalazi na devetom mjestu, a iza nje su Norveška, Belgija, Kolumbija te Maroko. Na prvom mjestu je Španjolska, a iza nje dolaze Francuska, Engleska, Argentina, Brazil, Portugal, Njemačka te Nizozemska.

 

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Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026.

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