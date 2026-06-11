Objavljene konačne prognoze za svjetsko prvenstvo: Evo koja je Hrvatska u poretku favorita

Posljednji je dan za konačna predviđanja i poredak favorita koji se u odnosu na one ranije objave, ponešto promijenio. Poznata stranica za analize Football meets data objavila je 13 reprezentacija s najvećim šansama da 19. srpnja podignu trofej namijenjen svjetskom prvaku.

- Posljednje ažuriranje prije nego što se stvari pokrenu kasnije večeras. Evo 13 momčadi s 2% ili više za osvajanje trofeja 19. srpnja. Sve vjerojatnosti i projekcije dostupne su u našem simulatoru - napisali su na platformi X.

Hrvatska se nalazi na devetom mjestu, a iza nje su Norveška, Belgija, Kolumbija te Maroko. Na prvom mjestu je Španjolska, a iza nje dolaze Francuska, Engleska, Argentina, Brazil, Portugal, Njemačka te Nizozemska.

🌎 Last update before the ball starts rolling later tonight.



🏆 Here are the 13 teams with 2% or more to win the trophy on 19 July.



👉 All probabilities and projections available in our 🕹️ Simulator pic.twitter.com/CCWH0ZoBql — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 11, 2026