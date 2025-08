Albanac koji je igrao za Hajduk šokirao cijelu zemlju: 'Nadamo se da nije istina to što je rekao'

Dinamo City, klub protiv kojeg će Hajduk igrati u trećem pretkolu Konferencijske lige, oglasio se oštrim priopćenjem u kojem je žestoko prozvao Ervina Bulkua, bivšeg albanskog nogometaša i legendu gradskog rivala KF Tirane. Bulku, koji trenutno obnaša funkciju pomoćnog trenera u albanskoj nogometnoj reprezentaciji, javno je izjavio da će u europskom srazu navijati za svoj bivši klub, Hajduk, što je u albanskoj javnosti protumačeno kao izravan napad i nepoštovanje prema domaćem predstavniku u Europi. Cijela situacija podigla je tenzije uoči važne utakmice i stavila Bulkua u središte skandala.

Bivši albanski reprezentativac, koji je dres Hajduka nosio u sezoni 2010./2011. i za splitski klub upisao 19 nastupa, kao dobar poznavatelj prilika u hrvatskom i albanskom nogometu dao je izjavu koja je odjeknula poput bombe. Njegova privrženost Hajduku očito je ostala snažna, no iskazivanje te privrženosti u trenutku kada Hajduk igra protiv kluba iz njegove domovine, i to dok je on službenik nogometnog saveza, izazvalo je zgražanje. Iz Dinamo Cityja su poručili kako je takav čin potpuno neprimjeren za osobu na njegovoj poziciji.

Reakcija kluba iz Tirane bila je brza i nedvosmislena. U službenom priopćenju izrazili su duboko nezadovoljstvo i osudu. "Potpuno je neprimjereno i sramotno za albanski nogomet da član stručnog stožera reprezentacije javno stane protiv jednog albanskog kluba koji nastupa u europskim natjecanjima, izjavljujući pritom da navija za protivnika Dinamo Cityja. Nadamo se da ova izjava nije istinita i da će gospodin Bulku što prije javno sve razjasniti", napisao je albanski klub, jasno dajući do znanja da očekuju ili demanti ili ispriku.

Dodatnu težinu cijeloj priči daje činjenica da je Ervin Bulku ikona najvećeg rivala Dinamo Cityja, kluba KF Tirana. Svoju karijeru započeo je i završio upravo u Tirani, s kojom je osvojio čak šest naslova prvaka Albanije, šest superkupova i četiri kupa, čime je stekao legendarni status među navijačima. Njegova izjava stoga nije samo podrška bivšem klubu, već i potez koji se u kontekstu gradskog rivalstva doživljava kao izravna provokacija.

Ervin Bulku (43) je bivši albanski nogometaš poznat po svojoj polivalentnosti, jer je tijekom karijere igrao na pozicijama centralnog, defenzivnog i desnog veznog, pa čak i desnog beka. Nakon što se proslavio u KF Tirani, imao je i inozemnu karijeru igrajući za ukrajinski Kryvbas, azerbajdžanski AZAL, iranski Sepahan te jednu sezonu u Hajduku. Za reprezentaciju Albanije nastupao je od 2002. do 2015. godine, skupivši 56 nastupa i postigavši jedan pogodak.

Nakon završetka igračke karijere, Bulku se posvetio trenerskom poslu, uglavnom unutar struktura Albanskog nogometnog saveza. Bio je pomoćnik Gianniju De Biasiju u povijesnom nastupu Albanije na Euru 2016. godine, a vodio je i U-17 te U-19 reprezentacije. Bio je i privremeni izbornik seniorske vrste, a trenutno je ponovno pomoćnik, ovoga puta Brazilcu Sylvinhu. Upravo zbog te važne funkcije njegova izjava smatra se još skandaloznijom, a on se o priopćenju Dinamo Cityja još uvijek nije javno oglasio.