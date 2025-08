Pitali smo umjetnu inteligenciju tko će biti prvak HNL-a. Dugo je razmišljala...

Utakmicom Lokomotive i Vukovara započelo je novo izdanje HNL-a. Titulu brani Rijeka koja je prije nešto više od dva mjeseca podignula oba pehara u hrvatskom nogometu. Izabranici Radomira Đalovića su uz prvenstvenu titulu osvojili i Kup Hrvatske. Dva naša najveća kluba - Dinamo i Hajduk u ovu sezonu ulaze bitno promijenjeni, ali i pojačani. Prijelazni rok još nije gotov, hrvatski klubovi moći će kupovati igrače sve do 5. rujna. No, sezona je počela, a mi smo se umjetnoj inteligenciji obratili s pitanjem - tko će biti prvak? ChatGPT je dugo razmišljao, što inače ne priliči sustavu umjetne inteligencije. Očito ni njemu nije bilo svejedno odgovoriti na to pitanje, no na koncu nam je ipak ponudio scenarij raspleta ove sezone

- Ako Dinamo uspije pravilno integrirati nova pojačanja, Dinamova akademija plus selekcija talenata i principi smjernog transfer-modela mogli bi ih vratiti na sam vrh. Rijeka će, kao stabilna i sistemska sila, biti ozbiljan izazov, dok Hajduk može biti glasni favoriti, ali za sada ostaje korak iza - napisala je umjetna inteligencija.

Kad smo je upitali da nam složi konačni izgled ljestvice prva tri kluba na kraju sezone, to je ovako izgledalo:

1. Dinamo: Dinamo ulazi s najjačim momentom u smislu pojačanja i strategije: doveli su permanentno Gabriela Vidovića iz Bayerna, priča se o novim pojačanjima, što im daje kvalitetan impuls u napadu i mladenačku dubinu. To, uz infrastrukturu i tradiciju dominacije, čini ih favoritom broj jedan.

2. Rijeka: Kao branitelj naslova iz sezone 2024./25. (dvostruki prvak u smislu kontinuiteta formacije i menadžerske stabilnosti), Rijeka će biti najžešći izazivač ako održi formu i kontinuitet. Njihova prošla sezona pokazuje da imaju sustav koji može izdržati pritisak, ali u odnosu na Dinamo postoji rizik stagnacije ako ne nadograde roster.

3. Hajduk: Iako tradicionalno među vrhom i s igračem poput Marka Livaje kao ozbiljnim golgeterom iz protekle sezone, ostaju jak kandidat, ali korak iza zbog relativne konzervativnosti u transformaciji momčadi - piše ChatGPT.

Scenarij bodovne prognoze (projekcija, približno)

Dinamo Zagreb: ~78 bodova

Rijeka: ~75 bodova (uska razlika; odlučujući međusobni dueli)

Hajduk: ~69–71 bodova (mali pad kontinuiteta naspram prva dva)

Domeće umjetna inteligencija da će odlučujući faktor ove sezone biti međusobni omjer prve tri momčadi. Na koncu, to je nešto što je odlučilo prošlu sezonu, Rijeka je bila bolja od Dinama.