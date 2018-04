Sporazumno se razišli WBA i Alan Pardew

Alan Pardew više nije trener engleskog premijerligaša West Bromwich Albiona, s kojim je dogovorio sporazumni raskid ugovora, objavio je klub u ponedjeljak.

"West Bromwich Albion i Alan Pardew sporazumili su se o prekidu suradnje. Klub će napustiti i pomoćni trener John Carver. Klub se želi zahvaliti Alanu i Johnu na njihovim naporima i želi im sreću u budućim angažmanima", stoji u službenom priopćenju WBA-a.

Pardew je u klub stigao 29. studenog zamijenivši Tonyja Pulisa koji je dobio otkaz nakon niza od deset utakmica bez pobjede. No, ni 56-godišnji Pardew nije bio bolje sreće. Njegov odlazak uslijedio je nakon osam uzastopnih poraza koji su WBA 'zacementirali' na dnu ljestvice engleske Premier lige sa samo 20 bodova iz 32 nastupa. Pod vodstvom Pardewa WBA je pobijedio samo jednom u 18 utakmica i osvojio svega osam od maksimalna 54 boda.

Tako je klubu koji je već osam sezona stalni član Premier lige ugrožen opstanak u elitnom razredu engleskog nogometa. Do kraja prvenstva WBA će odigrati još šest utakmica, a od spasonosnog 17. mjesta u ovom trenutku je klub udaljen 10 bodova. To 17. mjesto drži Crystal Palace, bivši klub u kojem je Pardew radio prošle sezone. No, ni tamo nije dovršio posao. Smijenjen je u prosincu 2016. godine, kad je Crystal Palace bio na 17. mjestu. Klub se na kraju zadržao u Premier ligi, a Pardew dočekao angažman u WBA, u kojem je izdržao svega četiri mjeseca.

Do daljnjega će momčad voditi Darren Moore, jedan od trenera u prvoj momčadi, objavio je WBA.