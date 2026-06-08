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MANCINI GLAVNI KANDIDAT

Za plaću od dva milijuna eura pokušat će vratiti Talijane na staze stare slave

Roberto Mancini
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
08.06.2026.
u 21:00

Talijanski mediji objavili su u ponedjeljak da je on vodeći kandidat za preuzimanje nacionalne selekcije, te da bi trebao potpisati ugovor do 2030. s godišnjom plaćom od dva milijuna eura.

Bivši talijanski nogometni izbornik 61-godišnji Roberto Mancini trebao bi ponovno sjesti na trenersku klupu "Azzurra".

Talijanski mediji objavili su u ponedjeljak da je on vodeći kandidat za preuzimanje nacionalne selekcije, te da bi trebao potpisati ugovor do 2030. s godišnjom plaćom od dva milijuna eura.  

Mancini je bio talijanski izbornik od 2018. do 2023., te je predvodio reprezentaciju do naslova europskih prvaka 2021. godine. No, u kvalifikacijama za SP 2022. bio je neuspješan. Od kolovoza 2023. do listopada 2024. bio je izbornik Saudijske Arabije, a trenutno je trener katarskog Al-Sadda. 

Mancini je u više navrata isticao kako je pogriješio što je napustio mjesto izbornika "Azzurra", te da mu je zbog toga žao.

Italija je od ožujka bez izbornika nakon što je zbog neuspjeha u kvalifikacijama za predstojeće Svjetsko prvenstvo ostavku podnio Gennaro Gattuso. Tako će četverostruki svjetski prvaci po treći puta zaredom propustiti svjetsko prvenstvo, nije ih bilo ni na SP 2018. u Rusiji, te četiri godine kasnije u Katru.

"Azzurre" privremeno vodi izbornik U-21 reprezentacije Silvio Baldini i Talijani su u lipnju u prijateljskim utakmicama sa po 1-0 pobijedili Luksemburg i Grčku. 
Ključne riječi
Italija reprezentacija Roberto Mancini

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