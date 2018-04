Adriana Vuković: Cilj je postati UFC prvakinja!

U #129 epizodi Podcast Inkubatora, a ujedno u novom Borilačkom specijalu, kod Marka Petraka je gostovala jedna od najvećih borilačkih ženskih MMA nada na svijetu – 19-godišnja Hrvatica Adriana Vuković.

Ova talentirana djevojka iz Đakova je skrenula pažnju javnosti na sebe još dok je imala samo 14 godina i kada se okitila zlatnom medaljom na Prvenstvu svijeta u BJJ-u. Kasnije su zaredali uspjesi i u drugim borilačkim disciplinama; osvajala je europska prvenstva u “grapplingu”, bila je višestruka prvakinja Hrvatske u klasičnom boksu, baš kao i u Tajlandskom boksu, natjecala se ukupno u 8 borilačkih disciplina. Njezin talent je prepoznao možda i najpoznatiji svjetski MMA trener Firas Zahabi, koji ju je pozvao u Kanadu da trenira u njegovoj slavnoj dvorani.

Vuković je ove godine potpisala ugovor s elitnom ženskom MMA promocijom, Invicta FC. Ako je UFC promocija u kojoj nastupa elita slobodne borbe, onda je Invicta, koja je u vlasništvu iste grupacije, ista stvar, samo za nježniji spol. Debi je trebao uslijediti 4. svibnja u Kansas Cityju, no Vuković je u Podcast Inkubatoru ekskluzivno otkrila da se on ipak neće dogoditi u predviđenom terminu.

“Nažalost, imamo poteškoća tehničkih s ishođenjem sportske vize za SAD. Taj meč će navodno, to je sada 99 % šansi, biti otkazan. Trebala bi se, nadam se, boriti početkom srpnja. Također u Americi, također za Invictu. Protivnica mi nije bitna”, otkrila je ekskluzivno Vuković te je dodala:

“Žao mi je što ne mogu nastupati 4. svibnja u Kansas Cityju. Saznala sam sve ovo tek prije dva dana kao neslužbenu informaciju. Ne želim se živcirati oko nečega na što ne mogu utjecati. To nije dio moj posao, iako mi je žao što sada neću nastupiti.”

Pripremni kampovi u kanadskom Montrealu, u slavnoj dvorani koju vodi Firas Zahabi, su najprije trajali po nekoliko tjedana. Ovaj put je ostala mnogo duže s obzirom na pripreme za svoj MMA debi. Vuković otkriva kako je završila “u rukama” najpoznatijeg svjetskog MMA stručnjaka.

“Primjetio me Firas Zahabi jer sam tada bila relativno poznata u tim krugovima. Kontaktirao nas je, pitao je koliko imam godina jer je proučavao klipove mojih mečeva. Tražio je da dođem na testiranje to isto ljeto u Montreal. Stigla sam i malo po malo je krenula suradnja. Na početku me nije previše favorizirao, ja sam bila tek dijete od 50 kila. Pored mene su trenirale sve te zvijezde, kao što su Elias Theodoru, Georges St. Pierre, Nordine Taleb, Rory MacDonald i masa drugih UFC boraca. Bila sam jedina djevojka kojoj je bilo dopušteno trenirati s profesionalcima. Ali nisam imala nikakav poseban tretman”, otkriva Vuković.

Kada se tobom bavi jedan tako ugledan stručnjak, onda su i očekivanja velika. No, Zahabi ne očekuje ništa od Adriane, nego očekuje od sebe da ova djevojka samo ostvari svoj potencijal. A on je sam svjetski vrh!

“Firas ništa ne očekuje od mene, nego očekuje od sebe. A to je da jednog dana budem na vrhu. Plan je jednog dana biti svjetska prvakinja u UFC-u. To je naš cilj. Nekada se glupo osjećam dok pričam o svojim snovima, ali znam da će se oni ostvartiti kad-tad. Imam tek 19 godina i mnogo vremena pred sobom. Tako da Fiars ništa ne očekuje od mene, nego je sebi dao zadatak da ja postanem UFC prvakinja.”

A što je još rekla Adriana Vuković, pogledajte u emisji Podcast Inkubator.