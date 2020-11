Ademi i društvo ostali bez plasmana u viši rang

Nakon što je izborila povijesni plasman na Europsko nogometno prvenstvo iduće godine, nogometna reprezentacija Makedonije nije se uspjela plasirati u viši rang natjecanja Lige nacija. U ključnom susretu za plasman u Ligu B, Sjeverna Makedonija je izgubila od Armenije sa 0-1.

Utakmica je igrana na neutranom terenu u Nikoziji, a Armenci su slavili sa 1-0 golom Hovhannesa Hambardzumjana u 55. minuti.

Uoči posljednjeg kola skupine 2 Lige C, Makedonija je imala bod prednosti i remi u Nikoziji vodio ju je u viši rang natjecanja. Međutim, momčad Igora Angelovskog nije uspjela sačuvati mrežu netaknutom.

Za Sjevernu Makedoniju nije nastupio kapetan Dinama Arijan Ademi, dok je branič Rijeke Darko Velkovski igrao cijeli susret.

Posljednje mjesto osvojila je Estonija koja će razigravati za ostanak u trećem jakosnom razredu Lige nacija.

U ranij odigranom susretu plasman u B razred izborila je Albanija koja je u izravnom okršaju za prvo mjesto u skupini 4 Lige C, u Tirani pobijedila Bjelorusiju sa 3-2.

Bjelorusiji je za prvo mjesto bio dovoljan i bod, no Albanija je zasluženo slavila.

Junak utakmice bio je bivši napadač Splita Sokol Cikalleshi koji je zabio dva gola (20, 27-11m), a među strijelce se upisao i Rej Manaj (44). Golove za goste zabili su Maksim Skaviš (35) i Max Ebong (80).

U drugom susretu u skupini Litva je u derbiju začelja pobijedila Kazahstan sa 2-1 izborivši ostanak, dok će Kazahstan razigravati za ostanak u trećem razredu.

Naime, iz prva dva jakosna razreda Lige nacija, reprezentacije koje su osvojile posljednja mjesta u svojim skupinama ispadaju u niži rang natjecanja. No, iz Lige C ispadaju smo dvije od četiri posljednje ekipe. Tko će to biti znat će se nakon razigravanja.

Plasman u B ligu ranije je izborila i Crna Gora, dok će posljednji putnik biti Slovenija ili Grčka koje će u međusobnom susretu odlučiti tko ide dalje. Slovenija ima dva boda više.

Za ostanak u Ligi C razigravat će Cipar, Estonija, Kazahstan, te Kosovo ili Moldavija.