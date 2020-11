Kova otkrio kome je posvetio golove pa se dotakao Dalićeve taktike

Moje vrijeme tek dolazi, uvjeren sam da ću puno dati reprezentaciji, kazao je nakon poraza od Portugala (2:3) u Ligi nacija dvostruki strijelac Mateo Kovačić.

Kovačić je u 29. minuti postigao gol za 1:0, u 65. minuti je pogodio za 2:2, a te golove je zabio nakon čak 1990 dana poslije svog prvijenca za "Vatrene" u prijateljskom susretu s Gibraltarom 7. lipnja 2015. godine.

- Nadam se da nećemo čekati toliko dugo do mog sljedećeg pogotka. Na žalost, nisam puno zabijao za reprezentaciju i, da budem maksimalno iskren prema sebi i drugima, nisam odigrao svoje najbolje utakmice za Hrvatsku. Međutim, moje vrijeme tek dolazi, uvjeren sam da ću puno dati reprezentaciji. Naravno da svaki put dajem sve od sebe, tako je bilo i protiv Portugala, drago mi je da se ovaj put to isplatilo. Iako… Na kraju je nebitno tko zabija golove, barem ja tako gledam na to, kolektiv je uvijek na prvom mjestu. Ja jesam zabio dva gola, ali na kraju smo izgubili i moji pogoci nisu bili toliko bitni. Radije bih da nisam zabio gol, a da je Hrvatska pobijedila. Meni je momčad uvijek na prvom mjestu, a naravno da sam sretan ako se istaknem u pobjedi - kazao je Kovačić koji je golove posvetio svom sinu.

- To su bili golovi za jednomjesečnog sinčića kojeg smo supruga i ja dugo iščekivali. Dakle, golovi su za njega i suprugu. Još je mali, sada još ne razumije što je to tata napravio, ali sačuvat ću mu snimku proslave i jednoga ćemo je dana, kad malo poraste, sigurno zajedno pogledati. Dobro je da smo donekle uspješno okončali ovu 2020. godinu koja je u svakom pogledu bila za zaborav. Najbitnije je da smo živi i zdravi, jer zdravlje je uvijek na prvom mjestu. Nogomet jest patio, godina je bila vrlo teška, ali dobro… Oporavit ćemo se i, ako Bog da, sljedeća godina će, nadam se, biti puno bolja.

Hrvatska nogometna reprezentacija je u razdoblju pandemije prolazila i kroz svojevrsnu smjenu generacije pa je u dvobojima s jakim protivnicima katkad patio rezultat.

- Izbornik je dosta rotirao, želio je isprobati puno igrača, vidjeti čime sve može raspolagati u budućnosti. Na kraju smo osvojili treće mjesto, ostali u ligi A, a nadamo se svi da ćemo sljedeći put ostvariti bolji rezultat u Ligi nacija. Došli su novi, mladi igrači, koji su potvrdili da im je mjesto s nama, ali smo i vidjeli da ne možemo bez starijih i iskusnijih. Ja prvi, ali i svi ostali mladi igrači, imamo još puno za naučiti od Modrića, Lovrena, Vide… Treba nam njihovo iskustvo i liderska uloga, mi mlađi moramo koračati njihovim stopama - zaključio je Kovačić.