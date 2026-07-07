Zvijezda 'Smrtonosnog oružja' o borbi s Alzheimerovoj bolesti: 'Ne osjećam da je kraj, još uvijek imam posla za obaviti'

Legendarni glumac i aktivist Danny Glover, zvijezda franšize "Smrtonosno oružje", u dirljivom je intervjuu za People otkrio da se već nekoliko godina bori s Alzheimerovom bolesti. Okružen obitelji, odlučio je javno progovoriti kako bi smanjio stigmu i poslao snažnu poruku nade. Otkrio je da mu je bolest dijagnosticirana 2023. godine, a od tada su njegov govor, pokreti i sjećanja postupno počeli slabiti. "Još uvijek u mislima ne prihvaćam sve dijelove toga", priznao je iskreno, dodajući da postoje trenuci bistrine koji ga podsjećaju na ono što još uvijek može, ali i oni koje nikada neće zaboraviti. Unatoč težini dijagnoze, njegov duh ostaje neslomljiv. "Mogu živjeti s tim, u nekom smislu", izjavio je, svjestan da će bolest napredovati i donositi nove izazove. No, umjesto straha, iz njega progovara borac koji je cijeli život posvetio mijenjanju svijeta. "Ne osjećam da je ovo kraj mog života. Postoji posao koji treba obaviti." Upravo je ta želja da bude koristan i pomogne drugima bila glavni motiv za ovaj hrabar istup u javnost.

Odluka o javnom otkrivanju dijagnoze nije bila isključivo njegova; donesena je zajedno s obitelji koja mu je najveća podrška. Njegova kći Mandisa ispričala je kako je prva primijetila suptilne, ali zabrinjavajuće promjene. Njezin otac, čovjek enciklopedijskog pamćenja koji se sjećao svakog detalja iz sedamdesetih godina, od toga na kojem je uglu ulice stajao do boje odjeće sugovornika, odjednom je počeo ispuštati dijelove priča koje je ponovila bezbroj puta. "Pitala sam se što se događa", prisjetila se. Upravo je ona naglasila koliko je važno da on zadrži kontrolu nad vlastitom pričom i životom. "Sada je pravo vrijeme. Koje je bolje vrijeme nego sada da govori za sebe?" Njegov mlađi brat Martin, koji je uz njega bio tijekom cijele karijere, sada je preuzeo novu ulogu. "Uzeo me pod svoje okrilje i volim ga do smrti. Sada sam ja ovdje da mu pomognem", rekao je Martin vidno emotivno. "Moj je red. Razgovaramo, dijelimo uspomene na roditelje, na obitelj. Sve se vrti oko obitelji." Ta čvrsta mreža ljubavi i podrške daje Gloveru snagu da se suoči s neizvjesnom budućnošću, siguran da mu, kako je sam rekao, "čuvaju leđa".

Gloverova odluka da svoju borbu podijeli sa svijetom savršeno se uklapa u njegov životni put obilježen ne samo glumačkim uspjesima, već i dubokim društvenim angažmanom. Strast za jednakošću i socijalnom pravdom usadili su mu roditelji, čiji je aktivizam bio temelj njegova svjetonazora. Od malih nogu, gledajući bojkot autobusa u Montgomeryju, znao je da želi biti dio promjene. Ta ga je strast vodila kroz cijeli život. Služio je kao ambasador dobre volje za UNICEF i Program Ujedinjenih naroda za razvoj, boreći se protiv siromaštva i bolesti diljem svijeta. Njegov humanitarni rad kulminirao je 2022. godine kada je primio počasnog Oscara, nagradu Jean Hersholt, za izniman doprinos humanitarnim ciljevima. Ironično, otprilike u isto vrijeme njegova je obitelj počela primjećivati prve znakove bolesti. Iako će ga publika zauvijek pamtiti kao detektiva Rogera Murtaugha iz franšize "Smrtonosno oružje", koji se proslavio uzrečicom " prestar sam za ovo sranje", njegov glumački opus daleko je širi i uključuje snažne dramske uloge u filmovima poput "Boja purpura" i "Mjesta u srcu", koji je smatrao svojim najosobnijim filmom jer ga je snimao u vrijeme tragične smrti svoje majke.

Progovarajući o Alzheimerovoj bolesti, Glover je usmjerio svjetla reflektora na bolest koja pogađa više od sedam milijuna Amerikanaca starijih od 65 godina. To je progresivni, neizlječivi neurodegenerativni poremećaj koji pacijentima oduzima sjećanja i kognitivne funkcije. Njegov istup posebno je važan u kontekstu rasnih nejednakosti u zdravstvu; statistike pokazuju da stariji Afroamerikanci imaju otprilike dvostruko veću vjerojatnost da će razviti Alzheimerovu bolest ili neki drugi oblik demencije u usporedbi s bijelcima. Stigma koja okružuje demenciju često dovodi do odgađanja dijagnoze, socijalne izolacije i diskriminacije. Mnogi pogrešno vjeruju da je to neizbježan dio starenja, što sprječava ljude da na vrijeme potraže pomoć.

Organizacije poput Alzheimer's Association, s kojom se Glover udružio, pohvalile su njegovu hrabrost, ističući da će njegova priča potaknuti važne razgovore i pomoći drugima da shvate kako nisu sami. Naglašavaju važnost ranog otkrivanja, jer kognitivni pad može započeti i do 15 godina prije formalne dijagnoze, te savjetuju da aktivan život, upravljanje krvnim tlakom i kvalitetan san mogu igrati ključnu ulogu u borbi protiv bolesti.