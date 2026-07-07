Zvijezda "Malcolma u sredini" razvodi se od supruge: 'Nakon 10 prekrasnih godina'

Glumac i zvijezda serije "Malcolm u sredini" Frankie Muniz razvodi se od supruge Paige Price razvode nakon deset godina zajedničkog života. Par koji se vjenčao 2019. godine i ima petogodišnjeg sina Mauza, ovu je vijest objavio zajedno s razlozima prekida. U objavi o životnim promjenama na društvenim mrežama, 40-godišnji Muniz otkrio je da par već neko vrijeme ne živi zajedno. "Nakon razdoblja razdvojenosti, koje smo držali privatnim, Paige i ja odlučili smo nastaviti s okončanjem našeg braka."

"Nakon 10 prekrasnih godina zajedno, razvijali smo se na načine zbog kojih smo shvatili da naš odnos najprirodnije i najsnažnije funkcionira kao duboko prijateljstvo i kao partnerstvo u roditeljstvu. Dijelimo nevjerojatnog sina koji ostaje središte našeg svijeta, a oboje smo sretniji i jači roditelji zbog ljubavi i rasta koje smo dijelili", napisao je glumac u objavi koju možete pogledati OVDJE.

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Muniz je naglasio da je "beskrajno zahvalan" supruzi za sve što je učinila za njega i njihovu obitelj. "Svoje je snove stavila na čekanje kako bih ja mogao slijediti svoje i uvijek mi je bila najveća podrška. Taj temelj poštovanja i prijateljstva neće nestati. Veselimo se što ćemo nastaviti zajedno graditi Muniz Racing i zajednički odgajati našeg dječaka s istim timskim duhom i ljubavlju koju smo uvijek imali", poručio je. Dodao je i: "Zatvaramo jedno poglavlje sa zahvalnošću i otvaramo sljedeće sa svijetlom budućnošću pred nama, kako za nas kao pojedince, tako i posebno za našeg sina." Na kraju je zahvalio pratiteljima na podršci i zamolio za privatnost, uz napomenu da neće dodatno komentirati razvod.

Inače, Muniz i Price upoznali su se 2016., zaručili dvije godine kasnije, a vjenčali u tajnosti 2019. godine. Sljedeće godine organizirali su i veću svadbenu proslavu. Sina su dobili u ožujku 2021. godine. Frankie Muniz proslavio se kao dječja zvijezda u sitcomu "Malcolm u sredini", gdje je od 2000. do 2006. glumio naslovnog lika. Pojavio se i u filmovima poput "Agent Cody Banks", "Zebra trkačica" i "Opasni kvart".