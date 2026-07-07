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FOTO Slavna glumica zapalila društvene mreže fotkom u toplesu, evo komentara

Charlize Theron
Foto: Press Association/DPA/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
07.07.2026.
u 21:30

Na fotografiji 50-godišnja glumica pozira samo s velikim dijamantnim naušnicama brenda Glenn Spiro i upečatljivim crvenim ružem, a upravo je ta jednostavnost dodatno istaknula cijeli prizor

Slavna glumica Charlize Theron zapalila je društvene mreže novom objavom! Charlize se javila dok se se pripremala za zabavu nakon svjetske premijere filma "The Odyssey" u ponedjeljak. Glumica je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj sjedi na krevetu u toplesu, rukama prekrivajući grudi. Na fotografiji 50-godišnja glumica pozira samo s velikim dijamantnim naušnicama brenda Glenn Spiro i upečatljivim crvenim ružem, a upravo je ta jednostavnost dodatno istaknula cijeli prizor. "Wow", "Božica", samo su neki od komplimenata oduševljenih pratitelja koje je dobila uz brojne emotikone vatrica.

Inače, Nakon fotografiranja Charlize se presvukla u raskošnu crvenu haljinu i zaputila na zabavu nakon premijere u londonskom klubu Oswald's u četvrti Mayfair, gdje se družila s ostatkom glumačke ekipe. Za tu je prigodu odabrala odvažnu kreaciju modne kuće Givenchy. Crvena haljina imala je otvoreni izrez oko vrata i upečatljive nabore na leđima, a dodatno je naglasila njezinu figuru dubokim prorezom koji je sezao do bedra. Uz haljinu je kombinirala visoke crne štikle, duge crne kožne rukavice i raskošne viseće naušnice. Charlize je na dolasku na zabavu pozirala pred fotografima, a njezino izdanje mnogi su usporedili s izgledom filmske zvijezde iz zlatnog doba Hollywooda.

Theron je ranije otkrila tajnu svog izgleda. Za magazin Marie Claire jednom je otkrila kako ima sreće što “nikada nije bila tip koji voli sjediti kod kuće”. No kako joj to zapravo uspijeva? Otkrila je svoje navike kad su u pitanju prehrana, fitness i njega kože. Theron ima strogu, ali raznoliku fitness rutinu koja uključuje pilates, power jogu, satove spinninga i aktivnosti na otvorenom poput tenisa. “Treniram tri do četiri puta tjedno”, rekla je za Red magazin.

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“Uvijek sam vjerovala da, ako pronađeš oblik tjelovježbe koji voliš, ona prestaje biti muka. Kad uživaš u pokretu, ostaješ u formi bez da to uopće primijetiš.” Još 2020. godine priznala je da joj je pilates “potpuno promijenio tijelo”, dodavši za Harper’s Bazaar: “Uvijek pazim koliko se krećem. Ako sam manje aktivna, manje jedem — iskrena sam prema sebi.” Osim pilatesa, dva puta tjedno prakticira power jogu, i to po 90 minuta. Omiljena joj je i spinning vožnja, koju radi i do četiri puta tjedno, a povremeno za dozu kardija zaigra i tenis.

Ipak, priznaje da se oporavlja sporije nego prije. “Više od lica, voljela bih ponovno imati tijelo iz svojih dvadesetih, ono koje bih mogla ‘baciti o zid’ i sutradan svejedno biti kao nova”, rekla je za Allure. “Sada, ako tri dana ne vježbam pa se vratim u teretanu, ne mogu ni hodati ni sjesti na WC!” Kad je riječ o prehrani, Charlize preferira sirove biljke i namirnice biljnog podrijetla, no povremeno jede i meso. Alkohol gotovo nikad ne pije, a svaki obrok temelji se na povrću bogatom proteinima, tamnozelenom lisnatom povrću i voću. Prema Women’s Healthu, jede šest manjih obroka dnevno i pazi na veličinu porcija, ali povremeno si priušti i zalogaj burgera. “Svaki dan pijem svježe sokove, jedem kelj i zelene salate”, ispričala je za Red.

“Kada se zdravo hranim, dovoljno spavam i ne pijem alkohol — tada izgledam i osjećam se najbolje. Tada sam i najsretnija, i mislim da se to vidi.” Charlize priznaje da je tek u tridesetima razvila pravu rutinu njege kože. “U dvadesetima sam znala zaspati s make-upom, a ujutro bih ga samo malo popravila štapićem za uši i nastavila dalje”, otkrila je za Harper’s Bazaar. “A onda dođeš do srednjih tridesetih i shvatiš — aha, zato postoje kreme za lice!”

Danas svakodnevno koristi kremu sa zaštitnim faktorom SPF 50, bez obzira na vremenske uvjete. Navečer nanosi serum, kremu za područje oko očiju i bogatu hidratantnu kremu, a svakih nekoliko tjedana odlazi na tretmane lica kod poznate kozmetičarke Mile Moursi u Los Angelesu. Iako se često hvali njezin izgled, glumica ne skriva da stari s ponosom. “Moje se lice mijenja i volim što stari”, rekla je za Allure. “Ljudi misle da sam imala facelifting. Pitaju: ‘Što je to učinila s licem?’ A ja im kažem: ‘Ljudi, ja samo starim! To ne znači da imam lošu plastičnu operaciju — to se jednostavno događa.’

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Ključne riječi
Charlize Theron showbiz

Komentara 1

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Avatar Tombstone
Tombstone
21:48 07.07.2026.

Moze biti samo topless, ne u topless-u, ili kako vi to po srpski topless.

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