Zvijezda serije 'Sjene prošlosti' udala se za liječnika i otkrila je detalje njihovog intimnog vjenčanja

Glumica Monika Mihajlović, koju smo u ulozi Davorke gledali u RTL-ovoj seriji "Sjene prošlosti", nakon dvije godine veze okrunila je brakom svoju ljubav s liječnikom Antom Rotimom. Prema pisanju Storyja, svadba je bila u krugu obitelji i bliskih prijatelja, a za organizaciju vjenčanja najviše je bila zadužena 33-godišnja mladenka. ''Vjenčanje sam uglavnom organizirala ja jer je Ante pripremao specijalistički ispit, ali u dogovoru s njim od početka sam se usmjerila na to da vjenčanje bude romantično, emotivno, ali i opušteno s puno simbolike. Reći ću samo da je vjenčanje bilo 13. lipnja, a sasvim “slučajno” sam odabrala vjenčani prsten koji ima upravo 13 cirkona što nisam znala dok ga nismo kupili. Upravo takvi detalji su mi najdraži'', ispričala je sretna mladenka. Prije nekoliko mjeseci s javnosti je podijelila informaciju kako joj je tijekom pandemije koronavirusa dijagnosticiran lagani oblik multiple skleroze.

"Postoje naši suborci koji imaju puno težu kliničku sliku i proživljavaju vrlo, ajmo reći, ružne simptome. Ja sam blagoslovljena time što je moja bolest prilično blaga pa ja nemam puno tih simptoma koji me ograničavaju u svakodnevnom životu. U početku je to bilo, znači dijagnoza je postavljena neuritisom, odnosno izgubila sam dio vida na jednom oku i tako smo došli do dijagnoze - ispričala je Monika početkom godine za RTL, pa dodala da su joj otkrivene lezije na mozgu koje odgovaraju dijagnozi.

Foto: Instagram

"Napravili smo lumbalnu punkciju. Nakon lumbalne punkcije postavlja se dijagnoza i to je to. Meni je možda više utjecala psihički jer sam počela postavljati pitanja. Multipla skleroza napada živce i ljudima se ruke tresu, ostaju bez mobilnosti u rukama. Vrlo često zna napasti i hod pa imamo ljude koji hodaju s određenim pomagalom, štapom ili su u kolicima. I tu sam počela postavljati pitanja. Ovaj moj posao je fokusiran na moje ruke i zaista mi trebaju ruke kako bih mogla raditi ovaj posao. Što ako? I tu je onda krenulo pitanje na koje nema odgovara i koje je možda pogrešno. Što ću ja sada ako meni multipla udari na ruke i ja neću moći raditi ovaj posao? Multipla zna nekada udariti i na govor. Što ako mi udari na govor pa se neću moći baviti glumom?" zapitala se. Priznala je kako se nakon dijagnoze neko vrijeme nije javljala na castinge, a onda se sve promijenilo kad su joj s RTL-a ponudili ulogu Davorke u "Sjenama prošlosti".