Zvijezda Netflixovog realityja odmara na našoj obali: Mogu li živjeti ovdje?

Giannina Gibelli gledateljima streaming servisa Netflix poznata je iz reality showa "Love is Blind" koji je jedan od najpoznatijih reality showova koji spaja samce. Ovaj reality brzo je stekao veliku popularnost kao i njegovi natjecatelji koji sudjelovanjem pristaju na eksperiment u kojem svog partnera ili partnericu biraju na slijepo. Zahvaljujući sudjelovanju u ovom showu i Giannina je stekla veliki broj obožavatelja s kojima je ovih dana podijelila i fotografije s godišnjeg odmora koji provodi na našoj obali. Pohvalila se kako je bila u Splitu, Trogiru i na Hvaru.

- Ako me pratite na Instagramu onda znate kako sam zadnja dva tjedna na odmoru u Hrvatskoj. Nisam znala što me ovdje čeka sve dok nisam došla i moram priznati da su moja očekivanja i više nego ispunjena - napisala je Giannina i podijelila fotografije iz Splita. Kada je otišla na Hvar toliko se oduševila da je rekla kako bi rado živjela na našem otoku i zaključila je kako joj je ovo putovanje za koji nije imala konkretan plan bilo najbolje. U realityju se Giannina spojila s Damianom Powersom koji ju je kasnije ostavio pred njihovim obiteljima i publikom. Par se nakon toga opet pomirio ali nitko ih nikada u tom periodu kad su se pomirili nije vidio zajedno pa su obožavatelji bili uvjereni kako je to bila samo priča za medije, a nakon toga ni Damian ni Giannina nisu otkrili status svog odnosa.

