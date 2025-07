Zuhra ispričao zbog čega mu je otac završio na Golom otoku: 'Nisu uopće raščlanjivali tko je što rekao'

Hrvatski glumac i komičar Zlatan Zuhrić Zuhra (63) gostovao je ovih dana u Sarajevu s predstavom 'Kad u vojsku pođem', a u intervjuu za Klix.ba ispričao je i kako je njegov otac završio na Golom otoku. - Zbog glupe šale. Otac mi se rodio u Cazinu, pa je bio u Banja Luci, tamo je predavao tehnički odgoj, i onda je došao u Zagreb na studij. Taman je stigao u neko vrijeme previranja i onda mu se dogodila 1948. na fakultetu. Otac mi je bio zaje*ant. Imao je tada jedno društvo, sjedili su u kantini Strojarskog fakulteta i izvodili su neke zaje*ancije. Jedan je stavio lažne brkove, glumio Staljina. Ovi drugi su se smijali. I netko ih je prijavio. Došle su odmah službe, nisu uopće raščlanjivali tko je što rekao, sve su ih potrpali i odveli na Goli otok. Nije se točno znalo što je moj stari radio. On je kao vikao: 'Ja radim, ti radiš, a oni se zaje*avaju' i zbog toga je otišao godinu i pol dana, objasnio je Zuhra.

Otkrio je kako je prestao prodavati kompjutere u periodu izlaska "Večernje škole", kad su ga ljudi prestali ozbiljno shvaćati zbog uloge. Govorio je i o tome koliko se elektrotehničari znaju šaliti, a potom se dotakao i neizbježnog bosanskog humora.

- Nije to fama, zato što je bar meni Sarajevo bilo izvor dobrog humora, Bosna kao takva, ali Sarajevo kao nekakav centar. Ja sam od tih '80-ih redovno posjećivao Sarajevo, imam puno prijatelja i ta neka za...ancija je bila ono što ja volim. Ljudi vole da se priča vic, a kad pričaš vic nekom ko nije širokih pogleda - on zna tačno početak vica, pa ide vic i na kraju se smiješ. Ova vrsta humora je onako slojevita, ima više 'layera', kazao je Zuhra. Govoreći o humoru je nastavio: "Kreće od sjevera, nama Slovenci nisu pretjerano smiješni, onda se spuštamo do nas - onda mi Bosancima nismo smiješni, Srbi su tu negdje, spušta se to prema niže. Mislim da je samo drugačiji pristup. Ne mogu reći da u Hrvatskoj nema dobrog humora, jedino što se tamo ljudi ne znaju šaliti se na vlastiti na račun.".

Komičar i glumac, najpoznatiji po ulozi Aljoše u kultnoj 'Večernjoj školi', zadnjih godina najviše pažnje privlači svojom nevjerojatnom fizičkom transformacijom. Prije otprilike tri godine Zuhra je u potpunosti promijenio životne navike jer mu je, kako je sam rekao, počelo stradavati zdravlje, a otada je izgubio veliki broj kilograma.

'Da, baš sam neki dan ustanovio da sam izgubio nekih 26, 27 kila. Bio sam u najgoroj i najdebljoj fazi, ja to zovem 'tuljan' faza i onda sam odlučio tome stati na kraj. Kada su mi kile počele ugrožavati zdravlje i moj način života, odlučio sam podvući crtu. Nije baš bilo preko noći, ali u godinu dana sam uspio skinuti toliki broj kilograma', ispričao je Zuhra prije dvije godine za Story.