Zoran Šprajc: 'Letio sam automobilom preko stepenica usred Zagreb i molio Boga da me nitko nije vidio'

U ovotjednoj epizodi showa 'Ma lažeš!' kapetan Jan Kerekeš ugostio je popularnu RTL-ovu voditeljicu Marijanu Batinić te glazbenicu i pjesnikinju Alku Vuicu, a u timu Luke Bulića zaigrali su producent i voditelj RTL Direkta Zoran Šprajc te chef i član žirija emisije 'Tri, dva, jedan kuhaj!' Tomislav Špiček. U ovom showu članovi ekipe ispričaju priče iz svog života za koje ostali moraju pogoditi jesu li istinite ili nisu. Svoju neobičnu priču ispričao je i urednik i voditelj RTL Direkta Zoran Šprajc.

Foto: reuters

- Jednom prilikom sam filmski preletio automobilom preko stepenica usred Zagreba i molio boga da me netko nije prepoznao - pročitao je svoju tvrdnju Šprajc. - To je bilo kod Doma sportova… Izlazio sam s jednog događanja i zaboravio sam iz kojeg smjera sam došao… Vidim tamo je cesta do koje moram doći, ne znam što me čeka sad na putu do te ceste. U drugoj vidim da to nije taj put jer su tu neke stepenice ispred mene. I gotovo je, ne možeš više stati ni zakočiti… Što bude, bude! Kao Jackie Chan sam letio autom preko stepenica - ispričao je. - Prvi put sam bio ondje! Ja sam došao iz Slavonskog Broda, Zagreb ne poznajem - prisjetio se Šprajc, priznavši da taj njegov pothvat nitko nije vidio.

Najsumnjičavija je bila Alka Vuica i nije bila sigurna da je ova priča istinita, no zajedničkim su snagama njezina ekipa je ipak odlučili da Šprajc ne laže – i pogodili!

VIDEO Incident na snimanju "Večere za 5 na selu": Kuhar pobjesnio zbog loših ocjena i napao suparnike