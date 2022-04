Zoran Predin iskreno: Neki su izgradili vikendice na moru, ja sam proputovao svijet"

Kažu da je svijet knjiga, a oni koji ne putuju, imaju vremena pročitati samo jednu stranicu. Kada putujemo, učimo o novim kulturama, ljudima, povijesti zemlje, putovanja nam daju inspiraciju i novu energiju. Veliki ljubitelj putovanja je i slovenski kantautor Zoran Predin (63) koji se prisjetio svog posjeta New Orleansu za vrijeme tradicionalnog karnevala Mardi Gras koji grad pretvara u veliku pozornicu, a samo je jedan od 130 karnevala koji se tamo svake godine održavaju. Svoju američku avanturu opisao je u knjizi "Druga žena u haremu", zbirci opisa života na putovanjima i turnejama.

Često ga nazivaju najfrancuskijim gradom u Sjedinjenim Američkim Državama. Smješten na jugoistoku savezne države Louisiane, uz moćni Mississippi. Poznat po francuskoj i kreolskoj arhitekturi i višejezičnom naslijeđu nije ni čudo New Orleans nazivaju najposebnijim američkim gradom.

- Stvarno volim putovati. Neki su izgradili vikendice na moru, ja sam proputovao svijet. I nije mi žao - kaže Zoran Predin koji se rado prisjeća putovanja u New Orleans 1994. godine. Bilo je to bračno putovanje sa suprugom Barbarom, a njihova jednomjesečna turneja po Americi završila je na Burbon Streetu. Dvije godine kasnije ponovno je spakirao kofere te se sa svojim mariborskim društvom zaputio u New Orleansa na festival Mardi Gras.

- Za kantautora zaljubljenog u blues i jazz glazbu hodočašćenje po New Orleansu bilo je pitanje vremena - kaže Predin.

Nigdje u Americi karneval se ne slavi kao u New Orleansu koji je poznat po svojim paradama i zabavama za Mardi Gras. Ova tradicija, koja je iz godine u godinu sve popularnija, započela je 27. veljače 1827. godine kada je grupa studenta inspirirana svojim putovanjem u Pariz stavila maske, izašla na ulice grada uz glazbu i ples. Ostalo je povijest.

Foto: Privatni album

- Veselje u New Orleansu svake godine traje dvadeset dana, a ljudi totalno polude. Od 17. do 28.veljače parade preuzimaju grad. Subota, nedjelja ili pak dan u tjednu, zabava je na svakom koraku, a kako se bliži kraj karnevala, zabava postaje sve luđa. Svaka parada ima svoje ime, tradiciju, sveca, temu, svoj put po gradu i posebne darove za gledatelje. To je baš ludnica u pozitivnom smislu - prisjeća se.

Teme karnevala širokog su raspona - od povijesti, književnosti, mitologije, geografije, do svijeta zabave. I naravno politike. Mardi Gras je pomalo nemilosrdan, ismijava druge, ali i sebe. Postao je dio tradicije, stanje uma New Orleansa te jedna od najbogatijih kulturnih tradicija toga grada. Tijekom godina osnovane su brojne skupine i organizacije koje mjesecima unaprijed pripremaju sve za karneval, izrađuju šarene maske i velike ukrašene platforme koje služe kao prijevozna sredstva.

Zoran i njegova ekipa tada se smjestila u hotel u blizini Francuske četvrti, kako bi svakodnevno mogli prošetati ulicom Burbon i tamo provoditi večeri uz živu glazbu autentičnih bluesmana i jazzera. Ulica Burbon zasigurno je jedna od najpoznatijih povijesnih ulica u Americi. Tijekom dana je uglavnom mirna, a kad padne noć, postaje velika pozornica koju je Zoran nabolje opisao u svojoj knjizi "Druga žena u Haremu".

- Svatko je vidio Burbon Street svojim očima, svatko će pronaći sjećanje za sebe. Važno je da je sve istina, iako zvuči tako nevjerojatno.

Prepuna ljudi, barovi, glazbe i dobra energije pravi su raj za sve ljubitelje dobrog provoda, a dobra atmosfera će probuditi i one koji to nisu. Obično zvana kraljevskim draguljem grada, Francuska četvrt je najautentičniji portret koji odaje počast povijesti i kulturi grada kroz svoju kuhinju, arhitekturu i ambijent. Riječ je ujedno i o najpoznatijem dijelu New Orleansa koji je pun malih likovnih galerija, barova, restorana, uličnih zabavljača i mađioničara, kočija, parkova, crkvica i svega što je potrebno za dobar provod.

- Francusku četvrt smo razgledavali pješice. Laganom šetnjom možete uočiti sve detalje i tajne tisuće trgovinica. Za razgledavanje arhitekture, pak, preporučujem kočiju s magarcem s dvije brzine, dok divlju kočiju preporučujem ako trebate uhvatiti isplovljavanje parobroda s prijateljima, a upravo smo popodnevne sate provodili na parobrodu Natchez, ogromnoj plutajućoj gostionici koja vas više sati vozi po Mississippiju.

Kao velikog ljubitelja bluesa i jazza posebno su ga oduševili tamošnji glazbenici koji sviraju barovima kojih je u New Orleansu bezbroj.

- Barovi su opremljeni starim drvenim namještajem, sve je različito, nemaju čak ni dvije iste stolice. Zidovi su oblijepljeni novčanicama iz cijelog svijeta, duhovnim grafitima i fotografijama. Konobari i glazbenici žive od napojnica, pa je usluga na nivou. Ulični bubnjari sviraju na svakom koraku. Njihovo sviranje po plastičnim kantama i gluhe bi prisililo da se zaustave i poslušaju taj talent. Brzi, točani i snalažljivi - tako je Zoran Predin opisao bubnjanje čija je glazba plod gladi, siromaštva i ogromnog talenta. U nešto atraktivnijim klubovima sviraju stariji glazbenici. Njihova oprema i instrumenti nisu nimalo šminkerski, no ti su instrumenti pravo obiteljsko blago i zaslužuju samo najbolje.

Spoj netipičnog američkog ambijenta i specifične kulture, tako bi se mogao opisati New Orleans. U svakom pogledu odskače od ostalih američkih gradova, no iako je život nešto skromniji, ležerniji i siromašniji, energija je posebna, a kako doživjeti nešto autentično bolje nego lokalnim specijalitetima.

Kuhinja New Orleansa možda je najznačajnija regionalna kuhinja u Sjedinjenim Američkim Državama. Riba, pogotovo som, rakovi i školjke, riža i kukuruz, brojni začini, glavni su sastojci kreolske kuhinje. Papričica ima svih vrsta, oblika i jačine. Bogati recepti, u kojima nikad nema manje od deset sastojaka, glavni su aduti cajunske kuhinje. Svako jelo je uglavnom cjelokupni obrok s mesom ili ribom, rižom, povrćem i raznim umacima. Definitivno pravi raj za sve gurmane.

- Kombinacija francuske, kreolske i meksičke kuhinje je fantastična. U Francuskoj četvrti tako se poslužuju lokalni specijaliteti poput rakova, ribe i škampa koji se pripremaju u svim kombinacijama koje možete zamisliti, ali mene je posebno oduševila crna juha Gambo koja je svojevrsna kruna cajunsko-kreolske kuhinje te je obavezno predjelo. U sredini dubokog tanjura pronaći čete lopticu kuhane riže koja je prelivena crnom juhom u kojoj obično "plivaju" komadi pilećeg ili telećeg mesa, pokoji maleni škamp, kolutovi svinjske kobasice koja je začin, a zanimljivo je kako ju domaćini ne jedu. Meni je bila doručak, svaki dan u 17 sati - objašnjava Zoran pa smo ga morali upitati kako to da je doručak jeo u vrijeme večere.

- Obavezno morate promijeniti satnicu. Spava se od 6 sati ujutro do 16 sati popodne. Doručak se jede u 17, ručak u 21, a noćni zalogajčić u 2 sata ujutro sljedećeg dana, tako da bih svima preporučio da se pripreme na tu promjenu, no uz bogatu gastronomsku ponudu to neće biti nikakav problem - otkrio je Zoran koji je Ameriku proputovao uzduž i poprijeko, a kako kaže upoznao je sve različitosti.

- Upoznao sam više različitih Amerika u SAD-u. Avionom smo posjetili New York, Atlantu, San Francisco, Memphis, Dallas,New Orleans. Autom smo preko Las Vegasa posjetili nacionalne parkove Sequoia Resort, Death Valley, Bryce Canyon, Grand Canyon (svakako preporučujem helikopter kako biste ga razgledali) te se preko Memphisa vratili u San Diego i Los Angeles. Vidio sam puno toga i uistinu vam mogu reći da su Istok, Jug i Zapad potpuno različiti.

Kao i svim ljubiteljima putovanja, i njemu je pandemija privremeno pomrsila planove pa su tako nove lokacije, pakiranje i upoznavanje novih ljudi, kontinenata i tradicija privremeno stavljeni na čekanje.

- Od kada je pandemija započela, bio sam samo u Amsterdamu i Beogradu. Na žalost, sada nemam novo putovanje u planu budući da su pandemija i lockdown znatno utjecali na financijsku situaciju pa su tako i putovanja privremeno stavljena na čekanje.