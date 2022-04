Jedna od najuspješnijih manekenki progovorila o paklu modne industrije: Budila sam se histerična, u suzama i sama

Jedna od najuspješnijih manekenki Bella Hadid (25) 2019. proglašena je najljepšom ženom na svijetu zbog svojih savršenih proporcija lica. Godinama se nagađalo kako je i estetska kirurgija pomogla da dođe do tog savršenstva i često se spominjalo kako je operacijom "popravila" nos, ali Bella nikada to nije htjela potvrditi sve do intervjua koji je nedavno objavljen u Vogueu.

- Voljela bih da sam zadržala nos svojih predaka. Mislim da bih prerasla tu nesigurnost. Ljudi misle da sam se potpuno zaj*** sa svojim licem zbog jedne fotografije iz vremena kad sam bila tinejdžerica, a na kojoj izgledam natečeno. Prilično sam sigurna da sada ne izgledamo isto kao kad nam je bilo 13 godina, zar ne? - izjavila je Bella i dodala kako nikada nije koristila filere. Rekla je kako nije podizala ni oči niti je radila išta oko očiju te da se zbog brojnih kritika o izgledu uvijek osjećala kao da nije vrijedna titule supermodela.

- Imala sam sindrom varalice, ako to mogu tako nazvati, jer su me ljudi tjerali da se osjećam kao da ne zaslužujem ništa od ovoga. Uvijek sam bila neshvaćena u svojoj industriji i od strane ljudi oko mene - iskreno je priznala. Rekla je i kako joj je teško palo što su je uvijek uspoređivali sa starijom sestrom Gigi koja je također model i ispričala je kako je djevojkama u modnoj industriji zbilja teško i prisjetila se kroz što je ona prolazila kada je počela ovu karijeru prije sedam godina.

- Kada sam počela prije sedam godina, nisam mogla ući u kreacije Saint Laurenta. I sjećam se da je stilist pričao o mojoj težini jer me nije mogao zakopčati. Gledajući unatrag, mislim da veličina Saint Laurent komada jednostavno nije bila prava veličina ni za koga - kaže Bella. Pritisak koji modna industrija radi loše je utjecao na Bellu i imala je problema s mentalnim zdravljem i dugo vremena se borila s tim u tišini, a onda je ipak potražila pomoć. - Svako jutro sam se budila histerična, u suzama i sama. Nisam to nikome pokazivala. Otišla bih na posao, plakala u svojoj maloj sobici za vrijeme ručka, završila bi radni dan, otišla u neki hotel u kojem bih opet provela noć u suzama i onda se ujutro ponovno probudila i radila istu stvar - ispričala je.

