Znate li što danas rade i kako izgledaju zvijezde filma 'Sam u kući'? Neki su odustali od glume, a neki su i preminuli

Kultni božićni film 'Sam u kući' već nas 30 godina oduševljava svake blagdane, a njegov junak maleni Kevin McCallister svima je polako ali sigurno ušao u srca.

"Maleni" Kevin danas je 40-godišnji Macaulay Culkin i rijetko se pojavljuje u javnosti, a nakon njegove uloge života zaredali su mu se problemi. Naime, zbog prerane slave postao je ovisan o alkoholu i drogama, a 2014. je i uhićen i optužen za posjedovanje lijekova bez recepata i marihuane. Danas je Culkin u sretnoj vezi s Brendom Song, a spominje se i kako se ostavio loših navika. Puno je puta pričao kako mu je kultni film donio toliko novca da ne mora raditi do kraja života. Njegovo bogatvstvo procjenjuje se na 18 milijuna dolara.

"Toliko sam bogat da mogu cijelo vrijeme sjediti s palcem u dupetu i gledati televiziju, a i dalje bih imao dovoljno novca za fakultet svoje djece", izjavio je u jednom od intervjua.

Glumac Daniel Stern, u filmu Marv Merchants, jedan od lopova, snimio je još nekoliko filmova, iako svi manje uspješni od 'Sam u kući'. No, ovaj se glumac bavi i režiranjem i umjetnošću, a 2009. godine dobio je i nagradu Call to Service Award bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame.

Joe Pesci, njegov kolega lopov iz filma, ostvario je znatno veći uspjeh od drugih nakon uloge Harryja Limea pa je tako glumio u filmovima "Moj rođak Vinny", "Casino" i "Smrtonosno oružje 3 i 4".

Catherine O'Hara utjelovila je lik majke malenog Kevina, a pojavila se i u filmovima "Čekajući Guffmana", "Moćni vjetar" i "Živio Hollywood", a ove je godine osvojila prestižnu nagradu Emmy za ulogu legendarne Moire Rose u hvaljenoj seriji "Schitt's Creek".

Zanimljiva činjenica je i da je u filmu ulogu Kevinova brata Fullera McCallistera dobio upravo Macaulayjev mlađi brat Kieran Culkin. On je potom glumio u uspješnim filmovima poput "Ona je sve to", "Scott Pilgrim protiv svijeta" i "Boemski dani". Trenutačno glumi u seriji "Nasljeđe", koja mu je ove godine donijela i nominaciju za Emmy.

Michael Maronna utjelovio je Kevinova starijeg brata Jeffa McCallistera, a trenutačno radi kao majstor električar na snimanju filmova i serija.

Grubijana Buzz, kojeg se svi sjećamo po nesretnim situacijama koje je priuštio Kevinu, odigrao je Devin Ratray. On se pojavio u filmu "Vragolasti Denis", "Nebraska" te u seriji "Dobra žena", a nedavno se pojavio u filmovima "Tick" i "Prevarantice s Wall Streeta".

Dobri glazbenik Gus Polinski, koji je u drugom nastavku učinio uslugu Kevinovoj majci i odvezao je kući, glumi John Candy, a imali smo ga prilike gledati i u filmovima "JFK", "Početnik godine" i "Ledena staza". Nažalost, preminuo je od srčanog udara 1994. godine u 43. godini, a iza sebe je ostavio suprugu i njihovo dvoje djece.

Starca Marleyja odigrao je Roberts Blossom, koji je glumio u filmovima "Brzi i mrtvi" i "Doc Hollywood" te seriji "Chicago Hope". No, on je nažalost također preminuo 2011. godine u 87. godini života.

John Heard također je preminuo, prije tri godine od posljedica srčanog udara. Njega pamtimo kao Kevinova oca Petera McCallistera. Zapažene uloge ostvario je i u filmovima "Gladijator", "Slučaj Pelikan", "Zmijske oči", "Mrak komadi" i "Sharknado".