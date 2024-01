Znamo je kao Disneyjevu slatkicu, a posrnula glumica iznova je pokazala da je daleko od toga

Glumica i pjevačica Bella Thorne (26) bila je jedna od zvijezda serije ''Shake It Up''. A kako se to dogodilo brojnim Disneyjevim slatkicama, ni njezina reputacija nije ostala neokaljana. Probušila je nos, obojila kosu i često nosi samo oskudne bikinije. Na društvenim mrežama gotovo konstantno objavljuje videozapise u kojima se hvali da je pijana, ljubi se s muškarcima i ženama.

Često objavljuje i gole fotografije, a ništa što se događa u njezinim vezama ne skriva od javnosti. Tvrdi da nikada nije željela biti poznata kao „Disney djevojka“, ne srami se biti ono što jest i živi život baš kako ona želi.

Foto: profimedia

Sada je ponovno pokazala da je daleko od te slatkice koju pamtimo i na svečanosti Art of Elysium Heaven 2024. gala, koja se za vikend održala u Los Angelesu, pojavila se u potpuno prozirnoj bijeloj haljini ispod koje nije obukla grudnjak. Ispod haljine jasno su se vidjele i njezine bijele tangice, a Bella je kroz visoke proreze pokazala i noge.

VEZANI ČLANCI

Na crvenom tepihu pridružio joj se glumac Jason Parks, s kojim je prisno pozirala, a njezina zaručnika nije bilo. Naime, glumica se u svibnju prošle godine zaručila za producenta Marka Emmsa, kojeg je upoznala 2022. godine, nedugo nakon raskida zaruka s pjevačem Benjaminom Mascolom.

Dodajmo još da glumica ima profil i na platformi OnlyFans te i tamo objavljuje svoje fotografije. Kada je 2020. godine otvorila račun oborila je rekord, jer je u jednom danu zaradila više od milijun dolara.

VIDEO Tko je tajanstvena supruga omiljenog voditelja? Upoznali su se na HRT-u, a ona izbjegava medije