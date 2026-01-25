FOTO Srpski dvojac oduševio obožavateljice u Areni Zagreb, posebno se isticao jedan transparent

Ovaj pančevački dvojac, poznat po energičnim nastupima i zaraznim melodijama, još jednom je dokazao da njihova popularnost ne poznaje granice – glazbom, vizualima i neiscrpnom karizmom pretvorili su Arenu u najveći indie plesni podij u regiji.
Među morem svjetala mobilnih telefona i raznobojnih reflektora isticali su se i duhoviti transparetni koje su držale mlade obožavateljice, poput onog koji je nasmijao i bend i publiku – “Zašto ste pozvali toliko ljudi na naš double date?”.
Večer je otvorio IDEM, čiji je energičan nastup odmah postavio ton večeri i rasplesao dvoranu. Nakon njega, scenu je preuzela Nika Turković, koja je oduševila svojom emotivnom interpretacijom i besprijekornom scenskom prisutnošću, dodatno povezujući publiku s pozornicom.
Kako je koncert odmicao, redali su se hitovi koji su Buč Kesidi pretvorili u regionalni fenomen – svaka pjesma izazvala je novi val oduševljenja, a dvoranom su odzvanjali stihovi koje su posjetitelji znali napamet. U jednom od vrhunaca večeri, duu su se na pozornici pridružili Vojko V i z++, čime je atmosfera dosegnula još višu razinu.
Kombinacijom dinamične produkcije, osvježavajuće spontane energije i snažne povezanosti s publikom, Buč Kesidi su potvrdili da zasluženo nose titulu jednog od najvažnijih novih bendova na domaćoj glazbenoj sceni.