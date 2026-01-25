Naši Portali
Hrvatska uvjerljivo svladala Švicarsku i ostala u igri za polufinale (28:24)
Evo zašto je uvjerljiva pobjeda Islanda nad Švedskom loša vijest za Hrvatsku
Hrvatska opet ima sjajnu podršku u Švedskoj, pogledajte atmosferu na tribinama
morlaq

Bend iz Drniša predstavlja svoj prvi album: 'To je 'Kamen' na kojem ćemo dalje graditi priču'

Foto: Ivan Knez
1/5
VL
Autor
Davorka Ćuk
25.01.2026.
u 23:00

Bend čine: vokal Lovre Ćevid, Ivan "Johnny" Bojčić na bubnjevima, Alen Sučić na bas gitari, Branimir Braica kao lead gitara i Kruno Bojčić na ritam gitari

Ovaj tjedan predstavljamo bend Morlaq koji je nedavno predstavio svoj prvi EP "Kamen" koji se sastoji od četiri autorske pjesme: "Anđeli od stakla", "Nema istine", "Vera" i "Grešnici".

- Samo ime albuma simbolizira taj teret koji godinama već guramo/vučemo za sobom. Simbolizira naš prvi kamen koji smo skinuli s ramena i zakopali u zemlju, kamen temeljac svega ovoga do sada. "Kamen" na kojem ćemo dalje graditi priču - kažu članovi benda te ističu da su reakcije publike uglavnom pozitivne.

- Zadovoljni smo, dobili smo poticaj publike, naznake da smo na dobrom putu da radimo nešto dobro - dodaju. Glavni singl na albumu jest "Anđeli od stakla".

- Pjesma govori o unutarnjim bitkama koje često skrivamo od drugih – o borbama s vlastitim demonima, padovima, usponima i svemu onome što nas zna lomiti iznutra. No, jednako tako, pjesma nosi poruku snage i ustrajnosti: o sposobnosti da se ponovno sastavimo, bez obzira na to koliko smo puta puknuli - pojašnjavaju. Bend čine: vokal Lovre Ćevid, Ivan "Johnny" Bojčić na bubnjevima, Alen Sučić na bas gitari, Branimir Braica kao lead gitara i Kruno Bojčić na ritam gitari.

- Poznajemo se dugi niz godina, dosta prije ideje o samoj glazbi. Poznajemo se od djetinjstva, kroz sport, kroz školu, kroz život u našem malom velikom Drnišu. A našli smo se iz jednog razloga zbog kojeg i dan danas sviramo i radimo. A to je ljubav prema glazbi i svemu onom što ona donosi - kažu.

Odakle crpe inspiraciju, s obzirom na to da sami autorske stoje iza cijelog EP-a? - Inspiraciju crpimo iz vlastitih iskustava, svega onoga što smo prošli kao ljudi i kao bend. Veliku ulogu ima i zavičaj, Drniš i njegova sirova energija, kao i glazbena baština na kojoj smo odrasli. Sve to povezujemo kroz dugogodišnje prijateljstvo i zajedničko stvaralaštvo, koje se s vremenom pretvorilo u naš zvuk i identitet - objašnjavaju članovi benda neobičnog imena.

- Ime "Morlaq" inspirirano je povijesnim identitetom Morlaka - etničke skupine poznate po otpornosti, ponosu i legendama, a samu ideju o imenu je naš prijatelj Mladen jednom prilikom predložio Lovri, koji je tu ideju prihvatio objeručke te donio nama u garažu. Na koju se ostatak benda oduševio te prihvatio to kao novi identitet benda i započeli novu stranicu priče - pojašnjavaju. Kao najveću podršku ističu lokalnu zajednicu, obožavatelje iz njihovog Drniša i prijatelje i suradnike koji su ih pratili od prvog nastupa.

Morlaq novo lice showbiz

