Dora će se ove godine održati na Prisavlju, objavljeni su i datumi polufinalnih i finalne večeri

Dora, izbor hrvatskog predstavnika za pjesmu Eurovizije Dora 2024. ove će se godine održati u studijima Hrvatske radiotelevizije (HRT) na zagrebačkom Prisavlju. Gledatelji HRT-a tako će koncem veljače moći uživati čak tri dana u glazbenom spektaklu. Predviđene su tri večeri; dvije polufinalne koje će se održati 22. i 23. veljače te finalna večer koja će se održati u nedjelju 25. veljače.

Prošloga su tjedna u emisiji Drugoga programa Hrvatskoga radija (HRT – HR 2) u emisiji “Svijet diskografije” premijerno predstavljene pjesme natjecateljice ovogodišnje Dore. Također, na YouTube kanalu Dore u utorak, 9. siječnja bit će premijerno objavljeni svi spotovi Dore. Prošle godine se Dora održala u Opatiji u sportskoj dvorani “Marino Cvetković” i lani nas je na Euroviziji u Liverpoolu predstavljao Let 3 s pjesmom "Mama ŠČ". Prije nekoliko dana iz Grada Opatije su izvijestili kako ove godine neće biti domaćini našeg izbora za pjesmu Eurovizije.

Poznato je tko će se natjecati za prestižnu statuu Dore i hrvatsku pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu 2024. Na ovogodišnji natječaj stigle su rekordne 203 prijave, što ponovno pokazuje veliki interes autora i izvođača.

Tu su publici neka poznata, ali i manje poznata imena. HRT-ov stručni žiri u sastavu: Željko Mesar – predsjednik žirija, Igor Geržina – glazbeni producent u RJ Glazba HRT-a, Dražen Miočić – urednik programskog kanala HTV 4, Robert Urlić – urednik u Glazbenim sadržajima Hrvatskoga radija, Tomislav Krizmanić – predsjednik OGAE Hrvatska i Ema Gross – glazbena urednica u Glazbenim sadržajima Hrvatskoga radija odabrali su 24 pjesme koje će se boriti za titulu predstavnice Hrvatske na Eurosongu te 4 rezervne pjesme u slučaju nemogućnosti nastupa ili odustajanja finalista.

Na Dori 2024. će tako nastupiti Alen Đuras, Let 3, Boris Štok, Natalie Balmix, Pavel, Marcela, Erna, Vinko, Lana Mandarić, James Night, Saša Lozar,Barbara Munjas, Lara Demarin, The Splitters, Misha, ET, Lu Dedić, Baby Lasagna, Vatra, Stefany Žužić, Eugen, Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin i Damir Kedžo. Rezervne pjesme su STAVI SE NA MJESTO – Cota G4, VRATI SE – Mihael Kvorka i DUBOKO RONI – Ether.

