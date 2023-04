Zlatko Burić-Kićo u 'Nedjeljom u 2': 'Mi imamo malo krivu sliku o Hollywoodu'

Današnji gost emisije "Nedjeljom u 2" je Zlatko Burić-Kićo (69), prema izboru Europske filmske akademije najbolji europski glumac. Čovjek koji je najznačajniji dio svoje filmske karijere ostvario u Danskoj govorio je u emisiji o svojoj vezi s Hrvatskom, o tome zašto još uvijek glumi u malim, nezavisnim kazališnim projektima te što to Danska ima, a Hrvatska nema i obratno.

- Mi imamo malo krivu sliku o Hollywoodu. Meni je jako ugodno iznenađenje bilo kad sam došao tamo i radite s nekim režiserom za kojeg znaš da radi blockbustere zbog čega misliš da je samo u tom mainstreamu. Ali oni jako prate europski art film i to mi je bilo ugodno iznenađenje. I to nije samo pristojnost nego oni stvarno to gledaju. Hollywood je jedan drugačiji način proizvodnje filma nego što je to europski i ide se nekim drugim stepenicama - ispričao je, piše HRT.

Priznao je da je on kasno postao glumac te da se prvo vidio kao radikalnog kulturnog aktivista.

- To je iskustvo mene formiralo. U toj grupi nismo govorili o glumci, govorili smo da smo proizvođači slike, glazbe,... Jasno da je to bila gluma, ali nismo o sebi razmišljali kao o glumcima. Meni je to bila neka vrsta redukcionizma... Ja sam prvi put donio odluku da sam glumac nakon filma Pusher u kojeg sam ušao i pomalo nevoljko. Taj susret s Jensom, režiserom, je bio odlučujuć u mom životu - kazao je. U tom filmu Zlatko je glumio srpskog kriminalca u Danskoj.

- U to sam vrijeme radio s jednom ukrajinskom režiserkom na katedri filma o kazalištu. Tamo sam načuo da traže ljude za film i napravio probno snimanje. I tada me nakon toga režiser počeo provocirati na neku foru stranaca i Danaca koja je meni u tom momentu bila mučna. On je htio reakciju. To je postala čevena svađa o kojoj svi pričaju - ispričao je. Njemu je, kaže, Akademija bila odbojna.

