Sjećate se ovog hita Leta 3? Posvetili su ga Jadranki Kosor, a ona u showu sad pjevala 'Mamu ŠČ!'

U prošloj emisiji "Masked Singera" iz showa je ispala ni više ni manje nego bivša premijerka i političarka Jadranka Kosor (69) koja je utjelovila impozantnu masku Kraljice. Kao što je u tragovima i sama otkrila, bio je ovo izlazak iz zone komfora za bivšu političarku i ministricu. Kada ju je voditeljica Nikolina PIšek pitala kako je uspjela ujutro biti na špici, a onda se pojaviti na probi i navečer u emisiji, Kosor je kratko i jasno odgovorila: "Zato što sam kraljica, oduševila je odgovorom".

Kraljica Kosor u emisiji je iznenadila, ali i oduševila izborom pjesama. Izvela je narodnu pjesmu ‘Mamica su štrukle pekli‘, a zatim ‘Teške boje‘ od Bareta i Majki, pa ‘Mamu ŠČ‘ Leta 3.

A neki će se sjetiti i pjesme "Omađijaj me" riječke grupe iz 2013. s albuma "Kur**m do vjere/Thank You Lord".

Dečki iz Leta 3 pojavili su se u videospotu kao Jadranka Kosor, u poslovnim kostimima i sa sivim perikama, a u spotu se izmjenjuju scene iz kazališne predstave Kiklop redatelja Ivice Buljana iz 2010., kada su publiku šokirali scenama orgijanja i seksa na pozornici.

Tada se goli Davor Martinović Mrle šetao između redova u publici, a spolovilo je prekrio fotografijom tadašnje hrvatske premijerke. Zbog golotinje i vulgarnosti 60-ak ljudi pobjeglo je iz srpskog kazališta gdje su gostovali 2011. godine.

"Iz kazališta kreću društvene promjene. Neki gledatelji bili su oduševljeni, a neki nisu mogli podnijeti predstavu. Velik je to pritisak energije na sva ljudska osjetila", izjavio je Mrle. Ovo su riječi njihove pjesme posvećene bivšoj premijerki.

"Hvala komentatorima, svima koji su otpočetka mislili da sam to ja. Htjela bih se zahvaliti od srca produkciji, pregovori su trajali jako dugo, kao i svima koji su radili na showu, bili ste divni, divna publika i tko zna, možda se opet vidimo", kroz smijeh je otkrila nekadašnja premijerka u showu. "Zahvalila bih i gospodinu Zigmanu na ovoj divnoj haljini te čestitala svima koji su otišli u finale", dodala je Jadranka Kosor.

