Životni zaokret trenerice: 'Živim 50 metara od plaže, uživam u terasi s pogledom i još se uvijek kupam u moru'

Motivirati ljude na velike životne promjene nije nimalo lako. Zna to najbolje Sanja Žuljević kojoj to već više od dva desetljeća polazi za rukom. Bivša trenerica i voditeljica posljednje sezone showa "Život na vagi" prije dva mjeseca i sama se odvažila na veliku životnu promjenu. Nakon 25 godina provedenih u Zagrebu Sanja je spakirala kofere i preselila se u Split u kojem je pronašla svoj novi dom, ali i pokrenula neke nove projekte. - Sve mi se teže bilo nositi s nametnutim stresom koji donosi život u Zagrebu jer jednostavno grad nalaže da stalno moraš nešto raditi i proizvoditi. U posljednje vrijeme Zagreb mi je postao poprilično tmuran i to me neko vrijeme kopkalo - govori nam Sanja koja je odluku o preseljenju donijela ponajprije zbog morske klime koja joj godi.

- Obožavam sunce, pješčane plaže, japanke, ručnik oko vrata i tu slobodu duha i tijela koju Split nudi. Živim 50 metara od plaže, imam ogromnu terasu s pogledom na more. Živim u punom smislu tu promjenu, trenutačno mi odgovara mirniji način života, a zadovoljna sam i što sam se konačno uspjela posvetiti nekim projektima o kojima već dulje razmišljam. Drago mi je da imam taj pozitivan sunčani "vjetar u leđa" jer zaista je drugačije biti na plaži i nešto raditi nego raditi u hladnom i tmurnom uredu - kaže Žuljević. Iako je rodom iz Istre, skrasiti se odlučila u Dalmaciji odakle također vuče svoje korijene.

Foto: Instagram

- Meni je ustvari djed iz Splita, on je bio poznati pomorac, tako da je ovo također svojevrstan povratak korijenima i genetskoj povezanosti. Očito me to vuklo ovamo iz nekog razloga. Što se tiče Istre, jako je volim. Ondje sam proživjela prvih 20 godina života pa vjerojatno postoji onaj trenutak da sam Istru možda proživjela dovoljno pa mi nije toliko privlačna da je sada počinjem istraživati ispočetka. Možda je prevagnula potraga za novim stvarima i ljudima - smije se Sanja. U Splitu je odmah prionula i na posao, a sezonu je provela prevozeći gumenjakom turiste iz Splita do okolnih otoka. - Jedrim više od 20 godina, bila sam i na predolimpijskim regatama, bio je to jedan veliki dio mog života tako da je posao na gumenjaku za mene bio kao plaćeni godišnji odmor jer se obožavam družiti s novim ljudima, posebno strancima jer volim njihovu kulturu i energiju - ističe Žuljević koja se s predrasudama nije susrela.

- Mnogima je jako interesantno vidjeti ženu koja radi kao skiperica pa se često zbog toga dobije i veća napojnica. Možda postoji neki trenutak u kojem se moraš malo više dokazati pa daš gas, probudiš u ljudima adrenalin i dobiješ taj respekt koji je možda nedostajao - kaže Sanja. Trenutačno s klijentima radi u teretani Mint Fitness Factory koju vodi njezina dugogodišnja prijateljica. - Radim s malim i ciljanim grupama, imam outdoor program, treniram redovito i nakon treninga se još uvijek kupamo u moru. Dani su mi poprilično različiti. Neke provodim u dvorani, neke doma za laptopom, imam konzultacije na plaži, radim programe prehrane, dogovaram sastanke i suradnje - kaže iskusna trenerica koja i dalje uživa u svemu što joj je donio angažman u showu "Život na vagi".

- Biti na televiziji donosi jednu veliku promjenu i uspješnost na mnogim poljima. Mislim da sam tu prepoznatljivost dobro iskoristila i s online programom, ali i s populističkim pristupom ljudima. "Život na vagi" zaista je jedan od rijetkih projekata koji ima jednu lijepu konotaciju. Bilo bi sjajno kada bi se s kandidatima nastavilo raditi i nakon showa - napominje Sanja. Voditeljskih ambicija, priznaje, baš i nema, a ako bi se i vratila u show, radije bi odabrala ulogu trenerice, no da bi do toga došlo, kaže, trebalo bi uvesti neke veće promjene u samom formatu. Trenutačno je neizmjerno veseli što će njezin online program vježbanja LeeZona uskoro zasjati u novom ruhu.

Foto: Instagram

- Uskoro će biti objavljen novi program s puno više izbora jer definitivno mislim da je to budućnost. Mene je osobno spasio online program, znam da su brojni treneri i teretane u pandemiji jako nastradali, dok je moj program u lockdownu "eksplodirao". Sad je malo to sve skupa splasnulo jer su se ljudi vratili klasičnim treninzima, ali zaista sam uvjerena da će se ljudima svidjeti i ova velika promjena koja stiže - najavljuje Sanja koja je u svom životu posljednjih godina nanizala doista velike promjene. Promijenila je prebivalište, ali i prehranu. Unazad dvije godine sve više naginje vegetarijanstvu.

- Dogodilo mi se da više nisam mogla uopće odvojiti sliku mesa od životinje, možda je i moj pas Bali utjecao na to. To nije nešto što želiš, to je nešto što se dogodi jako spontano. Osjećam se odlično, zdrava sam, u super formi, super si izgledam, tako da što se toga tiče zaista je sve u najboljem redu - zaključuje Žuljević.

Foto: Instagram VIDEO Pogledajte Večernjakov podcast s Alanom Hržicom