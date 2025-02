Životi stanovnika Vrtovca u drugoj sezoni postaju zanimljiviji jer su se počeli baviti gradskom politikom

Eto i druge sezone praktično jedine serije koja se bavila potresom u Zagrebu i njegovim posljedicama. No, sada je već pet godina od tog događaja, neke dvije od prve sezone, potres je, ipak, pomalo passe tema. Dario Vince, autor serije, očito to zna, pa je seriju usmjerio prema lokalnim izborima. Odnosno, prema sadašnjoj zagrebačkoj vlasti, temama koje su se oko nje rasplele, a to su kompostane, zemljišta, ekologija i slično.

Na sve to ide i crkva, kao i u stvarnosti koju gledamo oko planiranog Dinamova stadiona. Rene Bitorajac i dalje je Petar Galić, Dejan Aćimović i dalje Josip Pavić, lokalpatriot protiv sumnjivog poduzetnika ponovo je osovina radnje. Uz neke dodatke, poput politike, recimo, gdje Pavićeva supruga Antica, koju i dalje tumači Linda Begonja, sada ima i političkih ambicija i to, ne treba sumnjati, u "stožernoj" stranci. I ovdje plane puno jača iskra nego u prvoj sezoni, Josip i sin Ivan zemljište prodaju gradu, a umjesto najavljenog vrta u planu je - kompostana. Ako žele u konkurenciju za vlast, opozicija, to jest Antica i Mate Pajalić, nastavlja ga tumačiti Goran Grgić, ne mogu to poduprijeti, kao, prirodno, niti Petar. "Ako smo desno, ne valja, ako smo lijevo, opet ne valja", žali se Joso Pavić protiv čijih je planova, stjecajem okolnosti, sada i vlastita supruga.

Tako ispada da Joso u jednoj osobi postaje njegov protivnik iz prošle sezone, Musa. Ali opet, kasnije bi se trebao pojaviti poduzetnik Gavran koji opet podsjeća na realnu osobu, jer je - monopolist u zbrinjavanju otpada. A u svemu se ne čini da će Vrtovčani izaći kao pobjednici. "Metropolitanci" su u drugoj sezoni zanimljiviji, gradsko-politička pozadina ipak je sada puno intrigantnija od one potresne pri čemu, opet, taj najšokantniji događaj u Zagrebu zadnjih 20 godina ostaje tek kao lajtmotiv, pokretač serije, dok je katalizator i dalje rivalstvo "domaćih i gostiju", klasičnog biznismena novog kova Pavića i lokalpatriota Galića. I to jest stereotipizirano, arhetipski, ali i dalje funkcionirajuće. U prvih šest epizoda kao najzanimljiviju bismo ipak ocijenili ulogu crkve koja se vrti kroz lik Đure Tišljara kojeg tumači Damir Lončar. Također je malo manje privatnih odnosa, i to je dobro.

Ali se nadamo da će se paralelne radnje poput jedne rusko-hrvatske romanse, traženja djelatnica za salon Violete Turković, zbivanja u Mislavovljevom restoranu opravdati, čime bi se "Metropolitanci" zaokružili kao dobra serija koja se puno više nego u prvoj sezoni bavi zagrebačkim realnostima u vrijeme koje ubrzava prema još jednim lokalnim izborima.

