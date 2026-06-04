FOTO Samanta iz 'Života na vagi' proslavila je rođendan i nije se odvajala od svog novog partnera

Omiljena bivša kandidatkinja showa "Život na vagi", Samanta, proslavila je svoj rođendan i na društvenim mrežama podijelila je nekoliko fotografija kojima je pokazala u kakvom je ozračju proslavila ovaj dan. Objavila je nekoliko fotografija na kojima je okružena buketima ruža i ispred nje se nalazi rođendanska torta, a pored nje je njezin novi životni partner. Par nije skrivao emocije pa su pred objektivom izmijenili i nježne poljupce, a Samanta je uz ove fotografije napisala sljedeći opis: "...da grlim te jače svakog narednog trenutka..." Iza Samante je razdoblje velikih životnih promjena. Gledatelji RTL-a upoznali su je kao natjecateljicu osme sezone showa "Život na vagi", a početkom ove godine je otkrila da se razvodi od supruga s kojim je bila u vezi 14 godina, od čega pet godina u braku.

"U procesu smo razvoda, sporazumno je. Bili smo skupa 14 godina, od toga pet godina braka. On je meni prvi dečko, ja njemu prva djevojka. Više se jednostavno ne slažemo", izjavila je tada Samanta za RTL. Istaknula je kako odluka o razvodu nije donesena preko noći te priznala da joj je cijela situacija vrlo teško pala. "U tom braku nisam bila sretna. Teško mi je to sve palo, baš jako teško. To baš treba prebroditi. Psihologica iz Života na vagi, Anamarija Lušić, mi je dosta u tome pomogla i često idem kod nje na terapije. Ovo je baš početak novog života, moraš biti priseban zbog djevojčice. Ona je svjesna svega, predškolac je, jako je važno s njom razgovarati, a težak je i taj pritisak okoline i osuđivanje sa svih strana. No, mi zaista više nismo funkcionirali, svatko je otišao na svoju stranu, mladi smo oboje i možemo nastaviti s životom", rekla je.

Otkrila je i da je ponovno pronašla sreću u ljubavi. S novim partnerom u vezi je deset mjeseci, a zajedno započinju i zajednički život. "Imam novog partnera, znamo se deset mjeseci i sada započinjemo skupa živjeti. Prihvatio je moje dijete kao svoje, a i bivši muž i sadašnji partner se dobro slažu. Uzeli smo zajedno stan, veselimo se, nova godina, novi početak. Sve se nekako posložilo", ispričala je Samanta. Osim privatnih promjena, Samanta je nastavila i svoj put prema zdravijem načinu života. Danas ima 90 kilograma, a rezultati koje je postigla nakon sudjelovanja u "Životu na vagi" i dalje su impresivni. Na početku showa težila je 148,4 kilograma, dok je na finalnom vaganju imala 109,2 kilograma. Time je izgubila čak 39,2 kilograma, odnosno 26,4 posto svoje tjelesne mase.